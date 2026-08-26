Moratorio reapareció en redes y actualizó su estado de salud

El científico también busca acceder en Estados Unidos a una terapia experimental denominada CAR-T, para la que se realizó una importante recaudación. El tratamiento consiste en modificar genéticamente las células T del propio paciente para que puedan identificar y atacar las células tumorales.

Expectativas

El médico Fernando Montero, quien acompaña a Moratorio durante su tratamiento, explicó anteriormente que los primeros estudios realizados con CAR-T habían mostrado una reducción significativa de tumores de este tipo. Sin embargo, señaló que se trata de una terapia que todavía se encuentra en fase experimental.

Montero también había indicado que Moratorio estaba respondiendo favorablemente a la inmunoterapia, aunque la agresividad del tumor hacía necesario evaluar otras alternativas terapéuticas.

En su nuevo mensaje, el virólogo reafirmó su apuesta por combinar distintas herramientas para enfrentar la enfermedad. “Sigo apostando a la combinatoria entre ciencia tecnologia y salud, y, por qué no —cada vez más importante— fé y confianza en lo que uno está apostando y haciendo, y confianza en otros”, sostuvo.