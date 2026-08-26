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Sociedad Moratorio | salud | tumor cerebral

"Fe y confianza"

Moratorio reapareció en redes y actualizó su estado de salud

“Sigo apostando a la combinatoria entre ciencia tecnología y salud", expresó el virólogo Gonzalo Moratorio a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

Gonzalo Moratorio, virólogo.&nbsp;

Gonzalo Moratorio, virólogo. 

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“Sigo combatiendo de forma muy ardua y muy exigente lo que representa el tumor que estoy padeciendo, pero no pierdo la esperanza”, expresó en un video publicado en las historias de su cuenta de Instagram.

Moratorio fue diagnosticado con un glioblastoma cerebral en 2025. Desde entonces, fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas y realizó un tratamiento de radioterapia. Actualmente comenzó un proceso de inmunoterapia.

El científico también busca acceder en Estados Unidos a una terapia experimental denominada CAR-T, para la que se realizó una importante recaudación. El tratamiento consiste en modificar genéticamente las células T del propio paciente para que puedan identificar y atacar las células tumorales.

Expectativas

El médico Fernando Montero, quien acompaña a Moratorio durante su tratamiento, explicó anteriormente que los primeros estudios realizados con CAR-T habían mostrado una reducción significativa de tumores de este tipo. Sin embargo, señaló que se trata de una terapia que todavía se encuentra en fase experimental.

Montero también había indicado que Moratorio estaba respondiendo favorablemente a la inmunoterapia, aunque la agresividad del tumor hacía necesario evaluar otras alternativas terapéuticas.

En su nuevo mensaje, el virólogo reafirmó su apuesta por combinar distintas herramientas para enfrentar la enfermedad. “Sigo apostando a la combinatoria entre ciencia tecnologia y salud, y, por qué no —cada vez más importante— fé y confianza en lo que uno está apostando y haciendo, y confianza en otros”, sostuvo.

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