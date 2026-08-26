Violencia doméstica y de género: qué debe hacer la Policía en la primera intervención

Herramientas

Uno de los principales puntos trabajados fue la evaluación inicial del lugar. Antes de avanzar con la intervención, el personal debe valorar las condiciones de seguridad tanto para quienes participan del procedimiento como para los propios funcionarios.

También se destacó la importancia de entrevistar a las partes por separado, con el objetivo de obtener información y evitar situaciones que puedan afectar nuevamente a la persona que atraviesa una situación de violencia.

La presencia de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores requiere, además, una atención especial, debido a la posible situación de vulnerabilidad en la que pueden encontrarse.

Otro de los criterios señalados durante la capacitación fue la necesidad de comunicar rápidamente el caso a las unidades especializadas. Estas áreas son las encargadas de continuar con las actuaciones y realizar las coordinaciones necesarias.

La escucha activa, una herramienta clave

La capacitación también puso el foco en la prevención de la revictimización. Para ello, la escucha activa fue presentada como una de las principales herramientas durante el primer contacto.

El oficial ayudante Josías Rodríguez explicó que escuchar de manera adecuada permite que la persona pueda expresarse y, al mismo tiempo, brinda al funcionario información relevante para definir cómo actuar.

“La escucha activa es una herramienta fundamental en esa primera atención”, señaló Rodríguez.

Según explicó, una intervención adecuada también puede evitar que la persona tenga que relatar reiteradamente lo ocurrido ante distintos funcionarios o en diferentes instancias.

El objetivo es que las primeras actuaciones permitan garantizar la seguridad, obtener información relevante, reducir el riesgo de revictimización y derivar cada situación hacia los equipos especializados que correspondan.

Dónde denunciar casos de violencia de género en Uruguay

Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante: Llamar al 911. Recuerde que si reside en el interior deberá marcar el 4 + la característica del departamento + 911. O puede concurrir a la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y Género del Ministerio del Interior más próxima.

Servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de Violencia Doméstica:

Desde teléfonos fijos: 0800 4141

Desde celulares: *4141

Las mujeres sordas mediante videollamada al 092 626 928.