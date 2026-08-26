Desmejora del tiempo con llegada de precipitaciones y tormentas a partir del jueves

Escenario para la segunda mitad de la semana

El reporte oficial de Inumet señala que durante este miércoles el tiempo se mantiene nuboso en la mayor parte del país, con una máxima estimada en 19 °C para el Área Metropolitana y valores superiores en la zona norte. No obstante, el flujo de vientos provenientes del sector noreste facilitará el ingreso de una masa de aire inestable hacia las primeras horas del jueves.