Desmejora del tiempo con llegada de precipitaciones y tormentas a partir del jueves

Tras una jornada de transición caracterizada por temperaturas agradables e incremento de la nubosidad, las proyecciones meteorológicas oficiales del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y las estimaciones del observatorio brasileño MetSul anticipan un cambio de condiciones en el territorio nacional a partir de este jueves 27 de agosto, marcado por la llegada de lluvias y tormentas aisladas.
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Escenario para la segunda mitad de la semana
El reporte oficial de Inumet señala que durante este miércoles el tiempo se mantiene nuboso en la mayor parte del país, con una máxima estimada en 19 °C para el Área Metropolitana y valores superiores en la zona norte. No obstante, el flujo de vientos provenientes del sector noreste facilitará el ingreso de una masa de aire inestable hacia las primeras horas del jueves.
Coincidencia entre Inumet y MetSul
Tanto el organismo uruguayo como la agencia de meteorología de Rio Grande do Sul (MetSul) coinciden en que la inestabilidad principal afectará la franja centro-sur y el litoral durante el transcurso del jueves, acompañada por un descenso paulatino de las temperaturas hacia el final de la semana debido a un cambio de la masa de aire hacia el sector sur.
De acuerdo con las proyecciones extendidas, el frente inestable tenderá a desplazarse rápidamente hacia el océano Atlántico, permitiendo el ingreso de una masa de aire más seca hacia el fin de semana, con cielos algo nubosos y una marcada disminución en la probabilidad de precipitaciones a partir del sábado 29.