Bruce Springsteen, The Boss, el trovador que ha sabido poner el pulso de su país en cada cuerda y cada verso y que supo cantar a todo pulmón "Born in the USA" , se encuentra cuestionando ese antiguo sentir por su país y lanza ahora un canto que no es sólo canción, sino pronunciamiento y epílogo de una herida abierta en el corazón de la América contemporánea. Con Streets of Minneapolis, Springsteen no sólo observa: se pone del lado de los que resisten y nombra por su nombre lo que otros quisieran callar.
"Streets of Minneapolis" — las calles de una ciudad congelada que arde en indignación
Bruce Springsteen lanza "Streets of Minneapolis", canción contra el fascismo ejercido por ICE bajo el mandato de Trump