"Streets of Minneapolis" — las calles de una ciudad congelada que arde en indignación

Springsteen describe con dureza cómo la agencia ICE —convertida en figura literal de lo que él califica como “el ejército privado de Trump” — llega con armas ceñidas, como si portara no sólo rifles sino también el peso de una política migratoria que ha quebrado sueños y sembrado miedo.

Y en este paisaje de frío y violencia, el Boss entona un canto de memoria:

“Oh, nuestra Minneapolis, escucho tu voz

cantando a través de la niebla sangrienta...

defenderemos esta tierra

y al extranjero que está entre nosotros” — líneas que no son sólo versos, son afirmaciones de humanidad y resistencia.

Este tema no surge en un vacío: es un eslabón más en una larga cadena de arte comprometido con la justicia social. Springsteen ha sido, a lo largo de décadas, un cronista crítico del alma estadounidense, de sus promesas incumplidas y de su necesidad perenne de redención.

Desde Born in the U.S.A. hasta Streets of Minneapolis, hay una continuidad —una hondura política y cultural— que sigue interpelando la conciencia colectiva.

En una era en la que Estados Unidos se debate entre sus mitos fundacionales y los hechos crudos que desgarran su tejido social, esta canción de protesta se erige como lágrima y reproche, como testimonio y desafío. No es sólo música: es declaración poética contra la violencia institucional, una invitación a escuchar las voces que no se resignan.