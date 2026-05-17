¿Qué actividades hay en Montevideo para este fin de semana?

El cierre estará a cargo de DJ Sanata, desde las 16.00, en el escenario ubicado en Colón y Piedras.

Entre las novedades de esta segunda fecha se destacan un recorrido libre y gratuito por el Teatro Solís, tours patrimoniales guiados por Ciudad Vieja y una exhibición de proyectos de vivienda colaborativa para el colectivo Mujeres con Historias.

Música, danza y espectáculos al aire libre

En plaza Matriz habrá una programación continua de música y espectáculos entre las 12.00 y las 16.00, con presentaciones de Piero y Horacio, El Andino, Ta.Botija, Varelman, DJs, hip hop, el coro del Hospital Maciel y una banda de cierre.

En plaza Zabala se desarrollará el Paseo de las Artes, con artistas pintando en vivo, exhibición de obras y música entre las 12.00 y las 15.00.

También habrá actividades musicales en distintos puntos de Ciudad Vieja:

Comparsa “Mi pequeño Río” en el Mercado del Puerto.

Roda de samba en Montevideo Indoor Coffee Shop.

Blues en vivo con el músico estadounidense Jim Koeppel.

Tablao flamenco y sevillana masiva en Alto Taller.

Música de tango y fusión en cafés históricos y espacios culturales.

Teatro Solís abierto y recorridos guiados

Uno de los atractivos centrales será la apertura especial del Teatro Solís, que ofrecerá recorridos libres y gratuitos por sus instalaciones entre las 14.30 y las 17.00.

Además, se realizarán caminatas guiadas por Ciudad Vieja con cupos limitados, organizadas por guías profesionales que recorrerán edificios patrimoniales, plazas y espacios emblemáticos vinculados a la historia montevideana.

También habrá un tour temático dedicado a Mario Benedetti, con salida desde Sarandí y Bacacay.

Ferias, talleres y experiencias participativas

La jornada incluirá propuestas interactivas y familiares:

Feria de artesanías y demostraciones en el Mercado de los Artesanos.

Serigrafía inmersiva para crear afiches.

Talleres artísticos para niñas, niños y adultos.

Experiencias fotográficas.

Títeres y espectáculos callejeros.

Exposición de bicicletas, skate y cultura urbana en Rodala Centro Cultural.

Varios locales gastronómicos ofrecerán degustaciones de vinos, café, sidra, moscatel y productos de confitería.

Reabrió el Jardín Japonés

Otra opción destacada para el fin de semana es el Jardín Japonés del Museo Juan Manuel Blanes, que reabrió sus puertas tras tareas de mantenimiento.

El espacio, ubicado en avenida Millán 4015, puede visitarse de martes a domingos entre las 10.00 y las 18.00.

Diseñado por el paisajista japonés Haruho Ieda, el jardín ocupa unos 3.000 metros cuadrados y recrea el estilo tradicional San-Sui, basado en los elementos montaña y agua. Cuenta con lago con carpas, cascada, puentes de piedra y madera, casa de té y vegetación japonesa y uruguaya.

Ballet, teatro y electrónica

El Auditorio Nacional Adela Reta presentará funciones del ballet “El Corsario” el sábado y domingo a las 17.00.

En el Teatro Solís continuará la temporada de “Margaritas en el mar”, con funciones ambos días a las 20.30 en la Sala Zavala Muniz.

Para quienes buscan propuestas nocturnas, el sábado desde las 22.00 se realizará el evento “DAFT PUNK x DiGiTaL HuMaNs” en Stereo Club, combinando música electrónica y visuales inmersivas.

Museos abiertos y actividades para niños

En el marco del Día Internacional de los Museos (18 de Mayo), el Museo Nacional de Artes Visuales mantendrá abiertas exposiciones como “Paisajes: Evocación y realidad” y “Al descubierto”, entre las 13.00 y las 20.00.

Por otra parte, el Espacio Modelo tendrá actividades gratuitas para jóvenes y niños:

pista abierta de skate y BMX,

espacio para primera infancia,

talleres de circo durante el feriado del lunes 18.

La agenda completa de “Sábados en Ciudad Vieja” incluye decenas de actividades distribuidas en calles como Sarandí, Pérez Castellano, Yacaré, Bacacay, Ituzaingó, Washington, Cerrito y 25 de Mayo, consolidando a Ciudad Vieja como uno de los principales polos culturales del fin de semana en Montevideo.