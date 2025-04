Cultura. Pancho Coelho. El pavimento del buen muchacho lo llevó a lanzar "Otario"

Lo primero que me intrigaba era el hiato entre ambos discos , si bien sabía que había estado muy ocupado porque haber sido un Buen Muchacho es como ser un Beatle o un Rolling Stone a nivel local, me cuenta que nunca dejó de trabajar y crear su material propio y que las fechas no necesariamente coinciden con la creación de las canciones, algunas llevaban varios años creadas antes del lanzamiento del primer disco y lo mismo pasa en OTARIO.

Me cuenta que en ambos casos había diferentes maquetas, retrabajos, cosas que no lo convencían hasta que sintió que eran los momentos de que vieran la luz.

Sin dudas las personas vamos cambiando a lo largo de la vida por lo que el Pancho que escribió no tener un "Movicom" en su canción Verano de este disco, no es el mismo de ahora porque ni Movicom existe más ni el río es el mismo, ah, ¿no iba así? Si, la referencia a Heráclito es inevitable y eso de no ser los mismos aunque seamos los mismos es algo que los discos escritos a lo largo de diversos períodos tienen un encanto casi cinematográfico del relato de una vida.

Hay varias peculiaridades. Es un disco con una estética y diseño exquisito, lleno de luz, fuerte color amarillo (arte de Gabriela Costoya y Martín Batallés) pero no es un disco físico, al menos no aún.

En una primera mirada al diseño uno pensaría en algo feliz, luminoso, veraniego y no sólo porque tres temas se llamen: Verano, Espuma, Pompa s, hay cierta intención pero lo estoy interpretando mal.

Recuerdo cuando en los 80´s New Order (banda integrada por los miembros de Joy Division luego de la muerte del cantante) tenía estéticas brillantes, neón, y a la vez , en tono bailable te largaba frases como:

"My morning sun is the drug that brings me near to the childhood I lost replaced by fear. I used to think that the day would never come that my life would depend on the morning sun" o lo que se traduce como : Mi sol de la mañana es la droga que me acerca a la infancia que perdí reemplazada por el miedo. Solía pensar que ese día nunca llegaría, el día en que mi vida dependería del sol de la mañana.

Suerte que en Uruguay hablamos español porque difícil seguir bailando luego de semejante desgarro emocional.

Quitando el sonido bailable al que hice referencia, Pancho Coelho mantiene su profundidad musical e introspección en todos sus proyectos. Con letras elípticas que intencionalmente pueden significar una u otra para el escucha y él no quiere dar las respuestas, no quiere hacer esa tarea por nosotros y eso es casi una manía de los docentes, profesión que él también tiene y justamente comenta que tanto con sus alumnos como con sus hijos va perdiendo prejuicios musicales, respetando otros gustos porque si se genera una conexión emocional, es sin dudas, algo que no se debe juzgar y sí respetar. De todas formas, más allá de la confusión superficial en la que uno puede caer al ver solo títulos de temas y colores brillantes siempre hay que seguir al siguiente paso si uno quiere ser partícipe y, por momentos, co - creador de lo que quiso expresar el artistas.

Porque eso es el arte, quien lo crea y quien lo recibe, son dos facetas de la misma cara y justo pienso en el nombre del medio para el que trabajo.

Por ejemplo, en otro de los 8 temas que integran OTARIO, se canta : Adiós virtud, adiós. La voz de Dios calló, la risa llama a todos (pero también suena a brisa y a cayó) y cada uno escucha lo que siente. Y sigue : (...) el gran ladrón rob ó (...) me llevo mi canción".

Personalmente, pienso inmediatamente en la pandemia, en las personas que perdí ese año, en la voz de Dios como un rayo que cae de forma cruel pero yo tampoco voy a pre digerir interpretaciones y está en ustedes interpretar lo que quiere expresar la canción " El gran ladrón".

Pompas, por otro lado, lejos de mi primera percepción verano, playa, habla de pompas de jabón y se puede ver un posteo en el perfil de Pancho en Instagram donde en 2021 ya habla de esta canción y hay una foto de un lavarropas. ¿Situación cotidiana? Quizás, también podría ser una referencia al tedio.

El manifiesta que la risa que se escucha en este tema es natural y espontánea y que la pensaba sacar pero Nacho Echeverría (Productor de OTARIO y muy reconocido músico que ha tocado en proyectos con Coelho pero que usualmente asociamos más con Mandrake Wolf) le dijo: "dejala" y que luego el escucha decida.

Coelho menciona que todo puede tener varias lecturas y recuerda que cuando escuchaba "I'm a loser" (soy un perdedor) o "I'm only sleeping" (sólo estoy durmiendo) de Los Beatles , él percibía que las letras no eran literales y que las interpretaciones eran las que hacían las letras como una forma de reescritura en vivo que no se reproduce de una persona a otra. Hablando de "en vivo" así fue como Pancho optó por grabar este disco. Para los que no somos músicos explico que esto no quiere decir que se grabó durante un concierto porque las canciones ven la luz al público recién hoy, 28 de marzo, sino que es grabar todos los músicos juntos en el estudio de grabación para hacer la experiencia más rica en el intercambio. Sobre quienes fueron parte de ese intercambio, no es parte menor. Aquí nos encontramos con colaboraciones de Pedro Dalton (sí el Buen Muchacho por excelencia) , Marcelo Fernández (hermano de Pedro y también ex Buenos Muchachos y actual FILO, Trópico Duclós, Petit Orquesta y justo ésta última banda toca hoy en Sociedad Urbana Villa Dolores), Negro Nozar , Clara Lassus, Jorge Portillo, Francisco Trujillo , Nacho Echeverría que grabó , mezcló y además produjo. Materizado por Fabrizio Rossi, editado por Feel de Agua y la prensa a carga de nada menos que Patricia Turnes que es una artista por su propio mérito.

Este grupo de gente (si hago un paralelismo deportivo) es la selección que todos queremos y además , no sé a ustedes, pero yo empiezo a pensar que Buenos Muchachos nunca dejaron de tocar, sólo que cual "juego de la silla", tiene los siguientes pasos:

Colocar las sillas en el centro de la pista, una menos que el número de participantes.

Los participantes bailan alrededor de las sillas al ritmo de la música.

Cuando se detiene la música, todos intentan sentarse en una silla.

El participante que no se sienta sale del juego.

Se repite el juego hasta que en la última ronda solo queden dos jugadores y una silla.

El jugador que se sienta en la última silla gana.

Sólo que aquí nadie "gana" , se turnan en diversos proyectos paralelos y yo elijo creer.

Las canciones que integran OTARIO son 8:

23

Espuma

Manzana

Prensa

Progresista

Verano

Pompas

El gran ladrón

Se puede escuchar en diversas plataformas a partir de hoy y les comparto este link

En cuanto a Espectáculos, para verlo en vivo, Pancho Coelho contará con una próxima presentación el 9 de mayo en El Espacio Vacío.

Escuchen, saquen sus conclusiones y co - creen. Esa es la invitación.