Estos son los ganadores del Concurso Oficial del Carnaval

Otro de los conjuntos que llegó a catorce títulos, fue Yambo Kenia, que en una ajustada definición se quedó con el primer premio de la categoría de Sociedad de Negros y lubolos. Su última conquista había sido en el año 2018.

Momosapiens logró el bicampeonato de la categoría, en un año en el que tuvieron una tercera rueda en dónde puntuaron máximo en cinco de los siete rubros. Los de Horacio Rubino lograron alcanzar la séptima corona de su historia.

En un fallo con muchas sorpresas a partir del segundo lugar, Doña Bastarda obtuvo su segunda coronación en la categoría de murga, defendiendo con éxito el título del Carnaval pasado.

Ganadores del Concurso Oficial del Carnaval

Revistas

La Compañía - 1416 Tabú - 1382 Madame Gótica - 1253

Humoristas

Sociedad Anónima - 1147 Cyranos - 1092 Los Rolin - 1075

Sociedad de negros y lubolos

Yambo Kenia - 1132 Valores - 1119 Integración - 1102 La Sara del Cordón - 1102

Parodistas

Momosapiens - 1110 Caballeros - 1060 Zingaros - 1047 Los Muchachos - 950

Murga