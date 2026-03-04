Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Concurso Oficial del Carnaval | Sociedad anónima |

Noche de fallos

Estos son los ganadores del Concurso Oficial del Carnaval

La Compañía, Sociedad Anónima, Yambo Kenia, Momosapiens y Doña Bastarda fueron los ganadores del Concurso Oficial del Carnaval 2026.

Doña Bastarda bicampeona.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Momosapiens bicampeones de la categoría.

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Yambo Kenia campeona de la categoría sociedad de negros y lubolos

 Ale Moreira / DAECPU
Sociedad Anónima campeona de la categoría humoristas.

 Ale Moreira / DAECPU
La Compañía ganó la categoría de revistas.

 Ale Moreira / DAECPU
Luego de más de un mes de actividad en el Teatro de Verano, este martes llegó a su final el Concurso Oficial del Carnaval. Entrada la madrugada, la presidenta del jurado, Gabriela Barboza, dio a conocer los puntajes y ganadores de cada una de las categorías.

En la categoría revistas, el campeón fue La Compañía, quienes obtuvieron su sexto título en la categoría luego de los obtenidos en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2023 y este Carnaval.

Sociedad Anónima se impuso de manera contundente en la categoría de humoristas luego de obtener 1147 puntos, alcanzando los catorce títulos, siendo los más galardonados del humorismo.

Otro de los conjuntos que llegó a catorce títulos, fue Yambo Kenia, que en una ajustada definición se quedó con el primer premio de la categoría de Sociedad de Negros y lubolos. Su última conquista había sido en el año 2018.

Momosapiens logró el bicampeonato de la categoría, en un año en el que tuvieron una tercera rueda en dónde puntuaron máximo en cinco de los siete rubros. Los de Horacio Rubino lograron alcanzar la séptima corona de su historia.

En un fallo con muchas sorpresas a partir del segundo lugar, Doña Bastarda obtuvo su segunda coronación en la categoría de murga, defendiendo con éxito el título del Carnaval pasado.

Ganadores del Concurso Oficial del Carnaval

Revistas

  1. La Compañía - 1416
  2. Tabú - 1382
  3. Madame Gótica - 1253

Humoristas

  1. Sociedad Anónima - 1147
  2. Cyranos - 1092
  3. Los Rolin - 1075

Sociedad de negros y lubolos

  1. Yambo Kenia - 1132
  2. Valores - 1119
  3. Integración - 1102
  4. La Sara del Cordón - 1102

Parodistas

  1. Momosapiens - 1110
  2. Caballeros - 1060
  3. Zingaros - 1047
  4. Los Muchachos - 950

Murga

  1. Doña Bastarda - 2757
  2. La Gran Muñeca - 2646
  3. La Nueva Milonga - 2644
  4. Falta y Resto - 2643
  5. Cayó la Cabra - 2641
  6. Patos Cabreros - 2621
  7. Un Título Viejo - 2583
  8. La Trasnochada - 2545
  9. Queso Magro - 2454
  10. Diablos Verdes - 2443

