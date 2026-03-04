Estos son los ganadores del Concurso Oficial del Carnaval

Otro de los conjuntos que llegó a catorce títulos, fue Yambo Kenia, que en una ajustada definición se quedó con el primer premio de la categoría de Sociedad de Negros y lubolos. Su última conquista había sido en el año 2018.
Momosapiens logró el bicampeonato de la categoría, en un año en el que tuvieron una tercera rueda en dónde puntuaron máximo en cinco de los siete rubros. Los de Horacio Rubino lograron alcanzar la séptima corona de su historia.
En un fallo con muchas sorpresas a partir del segundo lugar, Doña Bastarda obtuvo su segunda coronación en la categoría de murga, defendiendo con éxito el título del Carnaval pasado.
Ganadores del Concurso Oficial del Carnaval
Revistas
- La Compañía - 1416
- Tabú - 1382
- Madame Gótica - 1253
Humoristas
- Sociedad Anónima - 1147
- Cyranos - 1092
- Los Rolin - 1075
Sociedad de negros y lubolos
- Yambo Kenia - 1132
- Valores - 1119
- Integración - 1102
- La Sara del Cordón - 1102
Parodistas
- Momosapiens - 1110
- Caballeros - 1060
- Zingaros - 1047
- Los Muchachos - 950
Murga
- Doña Bastarda - 2757
- La Gran Muñeca - 2646
- La Nueva Milonga - 2644
- Falta y Resto - 2643
- Cayó la Cabra - 2641
- Patos Cabreros - 2621
- Un Título Viejo - 2583
- La Trasnochada - 2545
- Queso Magro - 2454
- Diablos Verdes - 2443