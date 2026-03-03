Afirma Irán que atacó el cuartel general del Ejército de Israel

En los ataques del sábado fallecieron el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, varios miembros de su familia, y altos funcionarios civiles y militares.

Irán respondió con andanadas de misiles y drones contra Israel y las bases militares de EEUU ubicadas en varios países de Oriente Medio.

Además, el país persa anunció el control total del estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, así como prohibió transitar por esta vía marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Bajas

Los ataques de EEUU e Israel dejaron al menos 787 civiles muertos y cientos de heridos en Irán, según la Media Luna Roja iraní.

Por su parte, el CGRI reportó más de 680 efectivos estadounidenses e israelíes muertos y heridos desde el inicio de esta nueva espiral del conflicto regional.

Las represalias iraníes también costaron la vida a una docena de víctimas civiles en Israel y varios países del golfo Pérsico.

