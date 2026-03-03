Hacete socio para acceder a este contenido

Mundo

también el ministerio de defensa

Afirma Irán que atacó el cuartel general del Ejército de Israel

Informa el mando militar de Irán que en una nueva oleada de misiles y drones fueron alcanzadas varias unidades militares en Israel.

Irán reporta nuevos ataques.
Irán alcanzó durante la última oleada de ataques contra Israel el cuartel general del Ejército y el edificio del Ministerio de Defensa en Cesarea (norte), así como instalaciones militares en diferentes partes del país, informó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI, unidad de élite de las Fuerzas Armadas iraníes).

"Entre los objetivos atacados por los misiles y drones iraníes se encuentran el cuartel general del Ejército de Israel y el Ministerio de Guerra en Cesarea, la infraestructura estratégica en Bnei Brak, instalaciones militares en Petaj Tikva, al noreste de Tel Aviv, así como un centro militar en Galilea Occidental", consta en el comunicado del servicio de prensa del CGRI, citado por la agencia iraní Fars.

Ataque a Irán

El 28 de febrero, EEUU e Israel comenzaron una campaña de ataques coordinados contra Irán, al acusarle de haber reiniciado su programa nuclear en el que ven una amenaza inminente.

En los ataques del sábado fallecieron el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, varios miembros de su familia, y altos funcionarios civiles y militares.

Irán respondió con andanadas de misiles y drones contra Israel y las bases militares de EEUU ubicadas en varios países de Oriente Medio.

Además, el país persa anunció el control total del estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, así como prohibió transitar por esta vía marítima clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

Bajas

Los ataques de EEUU e Israel dejaron al menos 787 civiles muertos y cientos de heridos en Irán, según la Media Luna Roja iraní.

Por su parte, el CGRI reportó más de 680 efectivos estadounidenses e israelíes muertos y heridos desde el inicio de esta nueva espiral del conflicto regional.

Las represalias iraníes también costaron la vida a una docena de víctimas civiles en Israel y varios países del golfo Pérsico.

(Sputnik)

