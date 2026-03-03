Afirma Irán que atacó el cuartel general del Ejército de Israel

Irán alcanzó durante la última oleada de ataques contra Israel el cuartel general del Ejército y el edificio del Ministerio de Defensa en Cesarea (norte), así como instalaciones militares en diferentes partes del país, informó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI, unidad de élite de las Fuerzas Armadas iraníes).
