Orsi anunció un plan de jubilación a los 60 años: de qué se trata

Durante el discurso de Yamandú Orsi ante la Asamblea General, realizado este lunes 2 de marzo de 2026 el presidente de la República hizo mención de un plan de jubilación a los 60 años para un grupo de trabajadores, a quiénes se les adelantaría el cobro de pasividades.
"En estas semanas estamos en recta final del diálogo social más amplio que ha tenido el país en años. La jubilación a los 60 años para los más vulnerables. Avanzaremos en cambios prometidos para los más vulnerables y mejoras en el pilar de ahorro individual", indicó el presidente en su rendición de cuentas.
Plan de jubilación anticipada
La propuesta se evalúa dentro del marco del diálogo social, y se centra en mantener la edad normal de jubilación en los 65 años, pero que pase a existir una causal de retiro anticipada con un foco puesto en los trabajadores de ingresos más bajos, con historiales contributivos más reducidos, y con "mayor desgaste físico", según el economista Hugo Bai, coordinador del diálogo social y en representación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
De acuerdo con las recientes declaraciones de Bai a Canal 4, los trabajadores que estarían comprendidos bajo la propuesta son aquellos de menores ingresos, que tienen empleos de mayor desgaste físico, y que "llegan a las edades de retiro con menores probabilidades de tener un empleo, y que también, producto de algunos estudios que presentamos en el marco del diálogo social, tienen una expectativa de vida menor".
Bai remarcó que para los trabajadores que no se verían afectados por esta propuesta mantendrían su edad de jubilación de 65 años, y que "es algo que el sistema precisa en función de la realidad demográfica y la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y pensiones".
El coordinador del diálogo social aclaró que esta propuesta no apunta a un sector específico de actividad, sino que lo que se busca es establecer una causal que permita que los trabajadores de ingresos más bajos, con trayectorias laborales más precarias, puedan acceder a un retiro más temprano de lo que marca la legislación actual.
Bai agregó que, si bien el Gobierno considera necesario otorgar este derecho para el grupo de trabajadores mencionado, también hace hincapié en la sostenibilidad del sistema jubilatorio, y que "no suponga un desvío relevante del gasto previsional proyectado a mediano y largo plazo".