Cultura | Patos Cabreros | Sociedad anónima | Concurso Oficial del Carnaval

Se acerca el final

Carnaval: tres grandes favoritos van por la corona

Esta noche se presentan en el Teatro de Verano Yambo Kenia (Soc. negros y lubolos), Sociedad Anónima (Humoristas) y Patos Cabreros (Murga).

Patos Cabreros en su segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval.

 Ale Moreira / DAECPU
Cada vez queda menos para que finalice el Concurso Oficial del Carnaval, que tendrá esta noche la primera de las tres etapas ruedas de la liguilla que fueron reprogramas. Subirán al Teatro de Verano tres espectáculos que van en busca de la corona es sus respectivas categorías, las cuáles tendrán una apasionante definición.

  • 20:30 - Yambo Kenia (Soc. negros y lubolos)
  • 21:55 - Sociedad Anónima (Humoristas)
  • 23:15 - Patos Cabreros (Murga)

Conjuntos que suben al Teatro de Verano

Yambo Kenia (Soc. negros y lubolos)

La histórica comparsa del Buceo es una de las grandes favoritas. Es un espectáculo muy cuidado desde lo estético y con una muy buena historia. Tuvo dos grandes ruedas y eso le permite llegar esta noche en la cabeza por el cetro.

Sociedad Anónima (Humoristas)

No es un buen año de la categoría, pero los oriundos de San José lograron concretar dos muy buenas actuaciones. Es un espectáculo que logra grandes momentos de humor y está muy cuidado en lo que son los rubros.

Patos Cabreros (Murga)

Con uno de los mejores coros de este Carnaval, la murga más galardonada va por seguir ampliando el historial. Tienen una rival que mostró dos ruedas de altísimo voltaje, pero Patos Cabreros es uno de los grandes candidatos a arrebatarle ese primer lugar.

