Cada vez queda menos para que finalice el Concurso Oficial del Carnaval, que tendrá esta noche la primera de las tres etapas ruedas de la liguilla que fueron reprogramas. Subirán al Teatro de Verano tres espectáculos que van en busca de la corona es sus respectivas categorías, las cuáles tendrán una apasionante definición.
Se acerca el final
Carnaval: tres grandes favoritos van por la corona
Esta noche se presentan en el Teatro de Verano Yambo Kenia (Soc. negros y lubolos), Sociedad Anónima (Humoristas) y Patos Cabreros (Murga).