Carnaval: tres grandes favoritos van por la corona

Sociedad Anónima (Humoristas)

No es un buen año de la categoría, pero los oriundos de San José lograron concretar dos muy buenas actuaciones. Es un espectáculo que logra grandes momentos de humor y está muy cuidado en lo que son los rubros.

Patos Cabreros (Murga)

Con uno de los mejores coros de este Carnaval, la murga más galardonada va por seguir ampliando el historial. Tienen una rival que mostró dos ruedas de altísimo voltaje, pero Patos Cabreros es uno de los grandes candidatos a arrebatarle ese primer lugar.