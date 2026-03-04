FA votará el Ministerio de Justicia pese a que a algunos legisladores le hace "ruido"

Pese a esto, representantes del Partido Nacional, Colorado e Independiente han dicho que no votarán la iniciativa, mientras que el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone sostuvo lo mismo días atrás.

Reparos en el oficialismo

Sin embargo, también en el oficialismo hay reparos. El senador frenteamplista Daniel Caggiani aseguró este martes en una entrevista con Radio Carve que "personalmente" no es partidario de esta iniciativa. "Personalmente, no me gusta mucho. Si hay una mayoría evidente, lo vamos a trabajar. Pero es insensato ponerse en contra de algo que todavía no conocemos", afirmó.

Al respecto, Pereira aseguró que conversará con Caggiani. "Conversaré con Caggiani, pero claramente el Frente Amplio cumple con su programa", insistió y pidió a la coalición explicar por qué "algo que estaba en el programa" ahora no será votado.

"No es el Frente Amplio el que tiene que explicar, es la oposición. ¿Qué fue lo que sucedió entre la campaña electoral y este año de gobierno para que un tema que era prioridad hoy no lo sea?", se preguntó Pereira.

El senador colorado Andrés Ojeda, secretario general del Partido Colorado, ha dicho que este gobierno "no da garantías" para crear el Ministerio de Justicia y que utilizaría "mal" esa herramienta. Dentro del Partido Nacional, en tanto, han apuntado a la erosión de la independencia de poderes que supondría crear el ministerio en este gobierno, con Jorge Díaz como ideólogo del proyecto.

Para su aprobación el proyecto requerirá mayoría absoluta en ambas cámaras (la mitad más uno de los votos). En el Senado, el Frente Amplio cuenta con los votos necesarios para aprobarlo sin apoyos externos. La situación es distinta en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo necesitará el respaldo de legisladores de otros partidos.