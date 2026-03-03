Hacete socio para acceder a este contenido

Política

pasacalles

FA inició contracampaña bajo el lema "Un gobierno de izquierda cumple"

Tras el discurso del presidente Orsi fueron colocados pasacalles en varios puntos de Montevideo para responder a la campaña de la oposición.

El Frente Amplio responde.

Por Pablo Silva Galván

Y el Frente Amplio (FA) respondió. Tal como lo había adelantado Caras y Caretas la fuerza de gobierno inició acciones para contrarrestar la campaña de propaganda de la oposición en las calles de Montevideo. Este martes se comenzaron a colocar carteles en algunos puntos clave con la consigna "Un gobierno de izquierda cumple".

La campaña de la oposición, materializada a través de pasacalles con la consigna "El gobierno te mintió", generó malestar en el FA, al punto de considerarla "agresiva". Por esta razón la dirección de la fuerza política decidió dar comienzo a una campaña propia.

Anoche, tras el discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, en varios puntos de la capital se colgaron pasacalles con la leyenda: "Un gobierno de izquierda cumple", en alusión al balance presentado por el mandatario.

Brenta responde

Para el senador Eduardo Brenta, los carteles "El gobierno te mintió" "probablemente, se refieran a que el gobierno del Dr. Lacalle mintió", porque "este gobierno está iniciando su segundo año".

En declaraciones a Subrayado (Canal 10), Brenta calificó como un hecho "realmente vergonzoso" que los pasacalles no lleven firma. "Cuando uno tiene ideas, está confiado en sus ideas y tiene la necesidad de expresarlas, si lo hace, por lo general, firma lo que pone a los efectos de hacerse cargo de la responsabilidad que esto implica", sostuvo.

Sostuvo que es "bastante lamentable" y pidió que los responsables se hagan cargo de esas afirmaciones. "Si se refieren al gobierno de Lacalle Pou, estaremos coincidiendo, porque ese gobierno efectivamente no cumplió lo prometido", sentenció.

Campaña agresiva

El tema de los pasacalles fue considerado por el secretariado del FA, el que entendió que son de un tono "muy agresivo" y no reflejan el clima político del país.

Ante esto, se decidió iniciar en breve una campaña en las calles con pasacalles respaldando la gestión del Gobierno, pero "en un tono fraterno".

Dejá tu comentario

