FA inició contracampaña bajo el lema "Un gobierno de izquierda cumple"

Brenta responde

Para el senador Eduardo Brenta, los carteles "El gobierno te mintió" "probablemente, se refieran a que el gobierno del Dr. Lacalle mintió", porque "este gobierno está iniciando su segundo año".

En declaraciones a Subrayado (Canal 10), Brenta calificó como un hecho "realmente vergonzoso" que los pasacalles no lleven firma. "Cuando uno tiene ideas, está confiado en sus ideas y tiene la necesidad de expresarlas, si lo hace, por lo general, firma lo que pone a los efectos de hacerse cargo de la responsabilidad que esto implica", sostuvo.

Sostuvo que es "bastante lamentable" y pidió que los responsables se hagan cargo de esas afirmaciones. "Si se refieren al gobierno de Lacalle Pou, estaremos coincidiendo, porque ese gobierno efectivamente no cumplió lo prometido", sentenció.

Campaña agresiva

El tema de los pasacalles fue considerado por el secretariado del FA, el que entendió que son de un tono "muy agresivo" y no reflejan el clima político del país.

Ante esto, se decidió iniciar en breve una campaña en las calles con pasacalles respaldando la gestión del Gobierno, pero "en un tono fraterno".