Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

ante el bloqueo

Solidaridad con Cuba: el 23 partirá hacia la isla delegación del Frente Amplio

La delegación estará integrada por Fernando Pereira, Liliam Kechichian, Ana Olivera, Heber Bouses y Fernando Gambera.

Frente Amplio solidario con el pueblo cubano.

Frente Amplio solidario con el pueblo cubano.

 Leonardo Carreño / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Fabián Tapia

El próximo 23 de marzo partirá hacia Cuba una delegación del Frente Amplio (FA), encabezada por su presidente Fernando Pereira, para expresar la solidaridad de la fuerza política con el pueblo cubano que enfrenta el bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

La misión de la fuerza política viajará junto a representantes del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y Morena (Movimiento de Renovación Nacional) de México.

Junto a Pereira viajarán, designados por la Mesa Política, la senadora Liliam Kechichian, la exdiputada Ana Olivera, el dirigente Heber Bouses y el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales (Carifa), Fernando Gambera.

Tiene como objetivo manifestar la solidaridad de la fuerza política de gobierno y explorar ámbitos de cooperación en medio del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Responde al fortalecimiento de los vínculos con la isla tras las conversaciones con la Embajada cubana. Se suma a la "Caravana por la paz y contra el bloqueo" realizada el pasado sábado 28 de febrero en Montevideo.

Solidaridad con Cuba

"El objetivo de la visita es que haya un intercambio que tenga resultados para ellos y para nosotros, pero primero es un mensaje de solidaridad frente a una amenaza y una decisión del Gobierno de EEUU que no hay otra forma de calificarla que inhumana. La imposibilidad de que Cuba reciba ayuda energética puede generar un drama humanitario", dijo Gambera a la agencia Sputnik.

Sostuvo que así como Cuba ya mandó médicos a Uruguay para realizar operaciones de cataratas, ahora se puede aprovechar el conocimiento generado en la isla respecto al tratamiento de las consecuencias de la diabetes.

Gambera realizó las declaraciones tras un evento realizado el sábado 31 de enero en la embajada de Cuba en Uruguay, con motivo del natalicio del poeta y revolucionario cubano, José Martí.

Dejá tu comentario

Te puede interesar