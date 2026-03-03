Solidaridad con Cuba: el 23 partirá hacia la isla delegación del Frente Amplio

Tiene como objetivo manifestar la solidaridad de la fuerza política de gobierno y explorar ámbitos de cooperación en medio del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

Responde al fortalecimiento de los vínculos con la isla tras las conversaciones con la Embajada cubana. Se suma a la "Caravana por la paz y contra el bloqueo" realizada el pasado sábado 28 de febrero en Montevideo.

Solidaridad con Cuba

"El objetivo de la visita es que haya un intercambio que tenga resultados para ellos y para nosotros, pero primero es un mensaje de solidaridad frente a una amenaza y una decisión del Gobierno de EEUU que no hay otra forma de calificarla que inhumana. La imposibilidad de que Cuba reciba ayuda energética puede generar un drama humanitario", dijo Gambera a la agencia Sputnik.

Sostuvo que así como Cuba ya mandó médicos a Uruguay para realizar operaciones de cataratas, ahora se puede aprovechar el conocimiento generado en la isla respecto al tratamiento de las consecuencias de la diabetes.

Gambera realizó las declaraciones tras un evento realizado el sábado 31 de enero en la embajada de Cuba en Uruguay, con motivo del natalicio del poeta y revolucionario cubano, José Martí.