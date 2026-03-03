Hacete socio para acceder a este contenido

se cerraron dos categorías

Con alma y corazón: Doña Bastarda y una noche cargada de emoción

Con un Teatro de Verano con entradas agotadas, Doña Bastarda le hizo frente a toda las adversidades para confirmar que es el serio candidato.

 Doña Bastarda
Por Fermín Veiga

Que noche se vivió en el Teatro de Verano, en dónde Doña Bastarda volvió luego de una semana más que particular, dejando una función cargadísima de emoción y emotividad. Además, se cerraron las categoría de Sociedad de negros y lubolos y la categoría de Humoristas.

La Sara del Cordón (Soc. negros y lubolos)

La vigente campeona llegó a su tercera pasada en el Teatro de Verano para cerrar la categoría. En la noche de hoy, la comparsa del Cordón se plantó como una seria candidata a ir por el bicampeonato.

Tiene como puntos altísimos la musicalidad y la cuerda de tambores, mientras que la historia y el texto es de muy buen nivel. No fue la mejor noche a nivel coral dónde los solistas no pudieron lograr el mejor desempeño.

Se cerró la categoría y con la actuación de esta noche, La Sara del Cordón quedó a un paso de volver a alzarse con la copa. Entiendo que Yambo Kenia es la gran candidata, pero la comparsa de la familia Pintos quedó a un paso de retener el cetro.

Los Rolin (Humoristas)

Otra categoría que llegó a su cierre con la función de los vigentes campeones. Fue una noche de rendimiento irregular para los comandados por Martín Prado, que tiene momentos de gran respuesta (el cuadro del velorio) y otros que están lejos de ser efectivos.

Coralmente es el conjunto que mejor rendimiento tiene, y esta noche volvió a contar con un Mauricio Virgilio Suárez descollante, fundamental para generar los momentos de humor.

La categoría va a tener una definición hermosa porque los tres conjuntos tienen muchísimos aciertos y errores. Creo que la actuación de esta noche de Los Rolin los alejan de la definición.

Doña Bastarda (Murga)

No era nada sencillo para la murga subir al Teatro de Verano y brindar una función con el nivel que lo hicieron. Se plantaron para defender el espectáculo con uñas y dientes en un Carnaval muy especial y particular.

Pese a la tristeza y a todo lo que vivió la murga durante la última semana, lograron que toda esas emociones se canalizaran de manera positiva, dejando una actuación bellísima para homenajear a Agustín Ríos.

Es difícil hacer un análisis de lo que fue la función de esta noche, cuando la imagen final es la desazón y la tristeza de la murga y sus familiares al momento en que la murga llegó al famoso pedregullo, en dónde se vivió un momento estremecedor.

Voy a repetir algo que vengo diciendo desde el primer día que pasó la murga por el concurso, y es que Doña Bastarda es el principal favorito a quedarse, una vez más, con el título de la categoría.

