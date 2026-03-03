Con alma y corazón: Doña Bastarda y una noche cargada de emoción

Se cerró la categoría y con la actuación de esta noche, La Sara del Cordón quedó a un paso de volver a alzarse con la copa. Entiendo que Yambo Kenia es la gran candidata, pero la comparsa de la familia Pintos quedó a un paso de retener el cetro.

Los Rolin (Humoristas)

Otra categoría que llegó a su cierre con la función de los vigentes campeones. Fue una noche de rendimiento irregular para los comandados por Martín Prado, que tiene momentos de gran respuesta (el cuadro del velorio) y otros que están lejos de ser efectivos.

Coralmente es el conjunto que mejor rendimiento tiene, y esta noche volvió a contar con un Mauricio Virgilio Suárez descollante, fundamental para generar los momentos de humor.

La categoría va a tener una definición hermosa porque los tres conjuntos tienen muchísimos aciertos y errores. Creo que la actuación de esta noche de Los Rolin los alejan de la definición.

Doña Bastarda (Murga)

No era nada sencillo para la murga subir al Teatro de Verano y brindar una función con el nivel que lo hicieron. Se plantaron para defender el espectáculo con uñas y dientes en un Carnaval muy especial y particular.

Pese a la tristeza y a todo lo que vivió la murga durante la última semana, lograron que toda esas emociones se canalizaran de manera positiva, dejando una actuación bellísima para homenajear a Agustín Ríos.

Es difícil hacer un análisis de lo que fue la función de esta noche, cuando la imagen final es la desazón y la tristeza de la murga y sus familiares al momento en que la murga llegó al famoso pedregullo, en dónde se vivió un momento estremecedor.

Voy a repetir algo que vengo diciendo desde el primer día que pasó la murga por el concurso, y es que Doña Bastarda es el principal favorito a quedarse, una vez más, con el título de la categoría.