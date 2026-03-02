Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Concurso Oficial del Carnaval | La Sara del Cordón |

se cierran dos categoría

Noche especial de Carnaval con la presencia de tres campeones vigentes

En la penúltima etapa del Concurso Oficial del Carnaval, actuarán La Sara del Cordón (Soc. de negros y lubolos), Los Rolin (Humoristas) y Doña Bastarda (Murga).

Se va la penúltima del Carnaval.

 Ale Moreira / DAECPU
En una noche que sin lugar a dudas va a estar rodeada de emotividad y sensibilidad, este martes se va a estar desarrollando la penúltima etapa del Concurso Oficial del Carnaval, con la presencia de tres vigentes campeones sobre el escenario. Las entradas están agotadas.

  • 20:30 - La Sara del Cordón (Soc. negros y lubolos)
  • 21:55 - Los Rolin (Humoristas)
  • 23:15 - Doña Bastarda (Murga)

Conjuntos que se subirán al Teatro de Verano

La Sara del Cordón (Soc. de negros y lubolos)

Son los vigentes campeones y van a ser los encargados de cerrar la categoría. En la noche de ayer pasó la gran candidata, por lo que hoy la comparsa de la familia Pintos deberá dejar todo sobre el escenario.

Los Rolin (Humoristas)

Otro campeón vigente que cerrará su categoría y lo hará con el objetivo de volver a alzar el trofeo. Para eso deberá ajustar ciertos momentos que en la segunda rueda no fueron efectivos para lograr redondear un espectáculo similar al de la primera rueda.

Doña Bastarda (Murga)

Va a ser una noche más que especial para la murga y tendrá un Teatro de Verano lleno que los acompañará.

