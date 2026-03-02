En una noche que sin lugar a dudas va a estar rodeada de emotividad y sensibilidad, este martes se va a estar desarrollando la penúltima etapa del Concurso Oficial del Carnaval, con la presencia de tres vigentes campeones sobre el escenario. Las entradas están agotadas.
Noche especial de Carnaval con la presencia de tres campeones vigentes
En la penúltima etapa del Concurso Oficial del Carnaval, actuarán La Sara del Cordón (Soc. de negros y lubolos), Los Rolin (Humoristas) y Doña Bastarda (Murga).