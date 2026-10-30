"Riviera (Reglas no Escritas)": cuando la mayor intriga es el propio autor

A través de un tono seco y una mirada clínica sobre el sistema judicial y el crimen organizado en la costa de Liguria, la novela narra el auge, declive y soledad de Walter Delfino, un escolta y expolicía meticuloso que, tras ser encarcelado y olvidado por un sistema corrupto, utiliza su dominio de las grietas procesales para vincularse a la red de los hermanos Fidanza, sin advertir que su mayor trampa no provendrá de los tribunales ni de sus adversarios, sino de su propia incapacidad para aceptar que la maquinaria del mundo y de los afectos continúa girando sin necesitarlo.

Sin embargo, la fuerza de la novela radica en un estilo literario único en el cual las frases secundarias deslumbran más que las narrativas.

Giovanni Brunicelli

Éste es el pseudónimo literario del autor. Hay quienes dicen que se trata de un abogado con extensa trayectoria profesional, y eso suena muy factible, ya que novelas como Riviera son inconcebibles sin conocimientos profundos del ámbito judicial y el mundo del hampa.

Sin embargo, otros aseguran que es un psiquiatra forense que trabajó en Europa (Francia e Italia) y decidió pasar sus últimas décadas con perfil bajo en algún lugar del Uruguay. Otros afirman que fue o es contador y trabajó para algunas personas cuyos nombres prefiere olvidar. O que, mejor aún: se olviden de él.

En cualquier caso, su trabajó le permitió conocer desde adentro los engranajes del sistema judicial, sus procedimientos, sus tiempos, sus códigos y, sobre todo, las personas que viven detrás de los expedientes. Esa experiencia atraviesa con crudeza y sin piedad su obra.

Riviera mezcla hechos y personajes de la realidad con la ficción; pero sólo quienes conozcan al autor podrán descifrar cuánto proviene de sus vivencias y cuánto de su imaginación.

El autor se destaca por la construcción de personajes moralmente ambiguos y una concepción poco complaciente sobre la lealtad, el poder, la justicia, la burocracia y las razones que llevan a una persona a traicionar aquello que alguna vez necesitó.

Brunicelli ha decidido mantener su identidad fuera del espacio público.

La novela acaba de ser publicada por Cruz del Sur.