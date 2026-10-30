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Mesa redonda

La quinta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh desde la perspectiva latinoamericana

La quinta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China se celebró en Beijing del 26 al 29 de octubre.

La quinta sesión plenaria del XX Comité Central del PCCh se celebró en Beijing.

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Entre otros temas, incluyó el informe del Buró Político del Comité Central sobre su labor ante el Comité Central y el estudio de cuestiones fundamentales relativas al impulso incesante del disciplinamiento integral y riguroso del Partido.

Mesa redonda

Hemos invitado a políticos y académicos de América Latina a participar en la mesa redonda para que analicen esta importante reunión.

FUENTE: CGTN en español

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