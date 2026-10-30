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Sociedad

Ejercicio militar

Tragedia en el río Uruguay: dos militares fallecieron y uno permanece desaparecido

La Armada Nacional confirmó que otro militar continúa desaparecido y un cuarto se encuentra internado en estado crítico en el Centro de Cuidados Intensivos (CTI).

Tragedia en Fray Bentos tras la muerte de dos militares.

Tragedia en Fray Bentos tras la muerte de dos militares.
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Por Redacción Caras y Caretas

Una jornada de instrucción militar terminó en tragedia en las aguas del río Uruguay. Dos efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas perdieron la vida, uno continúa desaparecido y un cuarto se encuentra internado en estado crítico en el Centro de Cuidados Intensivos (CTI), luego de sufrir un grave incidente marítimo durante la noche del jueves en las inmediaciones del emblemático muelle del ex Frigorífico Anglo, en la ciudad de Fray Bentos.

El hecho se desencadenó minutos antes de las 22:00 horas, en el marco de las actividades de instrucción del Curso de Buzo Táctico que imparte el Batallón de Infantería N.º 9. Por causas y circunstancias que aún se encuentran bajo investigación oficial y no han sido precisadas por las autoridades, el grupo de efectivos experimentó una emergencia en el agua mientras realizaba las maniobras programadas en la zona costera.

La alerta sobre la situación fue dada a conocer de manera urgente a través de una llamada al servicio de emergencias 911 sobre las 21:58 horas, notificando la presunta desaparición de varios marinos en las aguas del río. Tras la notificación, la Prefectura del Puerto de Fray Bentos activó de inmediato los protocolos de emergencia y desplegó una operación de rescate marítimo, movilizando las embarcaciones PNN 570 y PNN 215 hacia la zona del muelle Anglo para iniciar los rastreos.

Dos fallecidos

Durante el desarrollo de las intensas tareas de búsqueda desplegadas en la noche y madrugada, los equipos de rescate lograron localizar y recuperar los cuerpos sin vida de dos de los militares participantes. Asimismo, rescataron con vida a un tercer efectivo, quien requirió asistencia médica inmediata debido a la gravedad de su cuadro y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial local, donde permanece ingresado en CTI bajo observación constante.

La Armada Nacional confirmó que el operativo de búsqueda y rescate para dar con el paradero del cuarto militar prosigue durante la jornada de este viernes. Las labores se llevan adelante con un importante despliegue de unidades de superficie y personal por tierra, trabajando en estrecha coordinación y bajo la supervisión del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC), con la esperanza de ubicar a la brevedad al efectivo que permanece desaparecido.

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