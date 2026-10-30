Una jornada de instrucción militar terminó en tragedia en las aguas del río Uruguay. Dos efectivos pertenecientes a las Fuerzas Armadas perdieron la vida, uno continúa desaparecido y un cuarto se encuentra internado en estado crítico en el Centro de Cuidados Intensivos (CTI), luego de sufrir un grave incidente marítimo durante la noche del jueves en las inmediaciones del emblemático muelle del ex Frigorífico Anglo, en la ciudad de Fray Bentos.
Ejercicio militar
Tragedia en el río Uruguay: dos militares fallecieron y uno permanece desaparecido
La Armada Nacional confirmó que otro militar continúa desaparecido y un cuarto se encuentra internado en estado crítico en el Centro de Cuidados Intensivos (CTI).