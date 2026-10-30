Tragedia en el río Uruguay: dos militares fallecieron y uno permanece desaparecido

Dos fallecidos

Durante el desarrollo de las intensas tareas de búsqueda desplegadas en la noche y madrugada, los equipos de rescate lograron localizar y recuperar los cuerpos sin vida de dos de los militares participantes. Asimismo, rescataron con vida a un tercer efectivo, quien requirió asistencia médica inmediata debido a la gravedad de su cuadro y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial local, donde permanece ingresado en CTI bajo observación constante.

La Armada Nacional confirmó que el operativo de búsqueda y rescate para dar con el paradero del cuarto militar prosigue durante la jornada de este viernes. Las labores se llevan adelante con un importante despliegue de unidades de superficie y personal por tierra, trabajando en estrecha coordinación y bajo la supervisión del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo (MRCC), con la esperanza de ubicar a la brevedad al efectivo que permanece desaparecido.