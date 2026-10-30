Operación Carancho: Fiscalía solicitará este viernes la imputación a otras cuatro personas

El esquema operativo dependía de una precisa coordinación entre funcionarios policiales y abogados. Según la investigación, los efectivos que se encontraban en funciones acudían a la escena de los accidentes de tránsito con víctimas e inmediatamente filtraban los datos de los involucrados a los profesionales del derecho. Con la información privilegiada en mano, los abogados captaban a los accidentados o a sus familiares ofreciéndoles representación legal y prometiéndoles el cobro de importantes sumas de dinero por concepto de indemnización.