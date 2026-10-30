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Sociedad Operación Carancho |

Justicia

Operación Carancho: Fiscalía solicitará este viernes la imputación a otras cuatro personas

Hasta el momento, hay 18 personas condenadas por esta investigación, entre abogados y policías. La investigación continúa abierta.

Otras cuatro personas concurrirán este viernes a Fiscalía por la Operación Carancho.

Otras cuatro personas concurrirán este viernes a Fiscalía por la Operación Carancho.

 Gastón Britos/ FocoUy
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La causa judicial conocida como Operación Carancho sumará este viernes un nuevo hito clave cuando cuatro personas sean conducidas a la sede judicial. En esta instancia, la Fiscalía solicitará formalmente la imputación de todos los implicados por el delito de asociación para delinquir, en un grupo compuesto mayoritariamente por policías que habrían cumplido un rol operativo crucial dentro de la maniobra delictiva.

El origen de la investigación se remonta a mediados de junio en la localidad de Toledo, departamento de Canelones. El caso salió a la luz tras un enfrentamiento y posterior cruce de denuncias entre dos personas involucradas en un fraude inicial. Esa disputa inicial abrió una brecha que permitió al Ministerio Público destapar un entramado delictivo de escala masiva: una red integrada por más de 80 personas dedicadas a montar o aprovechar siniestros viales para cobrar indebidamente indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Automotores (SOA).

El esquema operativo dependía de una precisa coordinación entre funcionarios policiales y abogados. Según la investigación, los efectivos que se encontraban en funciones acudían a la escena de los accidentes de tránsito con víctimas e inmediatamente filtraban los datos de los involucrados a los profesionales del derecho. Con la información privilegiada en mano, los abogados captaban a los accidentados o a sus familiares ofreciéndoles representación legal y prometiéndoles el cobro de importantes sumas de dinero por concepto de indemnización.

18 condenados

La causa fue bautizada como "Operación Carancho" debido al patrón de captación oportunista ejercido sobre personas vulnerables tras siniestros de tránsito, una modalidad que no se detuvo ni siquiera ante episodios con derivaciones fatales. Hasta el momento, el avance judicial ha dejado un saldo de 18 personas condenadas por diversas responsabilidades en el esquema.

La comparecencia de los cuatro nuevos implicados representa solo una etapa más dentro de un proceso que se mantiene abierto. La Fiscalía continúa ejecutando pericias e indagatorias técnicas que podrían desencadenar nuevas citaciones e imputaciones a corto plazo, ampliando aún más el alcance de esta red de fraude sistemático.

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