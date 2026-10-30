La causa judicial conocida como Operación Carancho sumará este viernes un nuevo hito clave cuando cuatro personas sean conducidas a la sede judicial. En esta instancia, la Fiscalía solicitará formalmente la imputación de todos los implicados por el delito de asociación para delinquir, en un grupo compuesto mayoritariamente por policías que habrían cumplido un rol operativo crucial dentro de la maniobra delictiva.
Justicia
Operación Carancho: Fiscalía solicitará este viernes la imputación a otras cuatro personas
Hasta el momento, hay 18 personas condenadas por esta investigación, entre abogados y policías. La investigación continúa abierta.