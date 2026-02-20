Llegó a su final la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval, con una etapa en la que brindaron cuatro muy buenos espectáculos. Sobre las 02 am, la presidenta del jurado, Gabriela Barboza, dio a conocer los veinticuatro conjuntos que serán parte de la liguilla.
24 liguilleros
Se conocieron los finalistas del Concurso Oficial del Carnaval con títulos históricos eliminados
Están los veinticuatro conjuntos que serán parte de la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval. Destaca la ausencia de títulos como Curtidores de Hongos y Los Chobys.