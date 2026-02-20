Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura | Concurso Oficial del Carnaval |

24 liguilleros

Se conocieron los finalistas del Concurso Oficial del Carnaval con títulos históricos eliminados

Están los veinticuatro conjuntos que serán parte de la liguilla del Concurso Oficial del Carnaval. Destaca la ausencia de títulos como Curtidores de Hongos y Los Chobys.

Curtidores de Hongos, uno de los conjuntos eliminados del Concurso Oficial del Carnaval

 Foto: Ale Moreira / DAECPU
Llegó a su final la segunda rueda del Concurso Oficial del Carnaval, con una etapa en la que brindaron cuatro muy buenos espectáculos. Sobre las 02 am, la presidenta del jurado, Gabriela Barboza, dio a conocer los veinticuatro conjuntos que serán parte de la liguilla.

Este viernes 20 de febrero no habrá actividad en el Teatro de Verano, por lo que la liguilla comenzará el próximo sábado 21 de febrero y según lo estipulado por Daecpu y en caso de no existir suspensiones, el concurso estaría finalizando el sábado 28 de febrero.

Hay que recordar que en esta instancia, no se realizó la apertura de ningún puntaje. El sistema electrónico brindó los conjuntos clasificados de manera alfabética, y los puntajes finales se conocerán en la noche de fallos.

Como novedades aparecen la ausencia de conjuntos históricos como Los Chobys y Curtidores de Hongos. Además, uno de los mejores espectáculos de murga, A la Bartola, también quedaron por el camino.

Conjuntos clasificados a la liguilla del Carnaval

A continuación repasamos los veinticuatro conjuntos clasificados a la liguilla.

Sociedad de negros y lubolos

  • Integración
  • La Sara del Cordón
  • Valores
  • Yambo Kenia

Humoristas

  • Cyranos
  • Los Rolin
  • Sociedad Anónima

Revistas

  • La Compañía
  • Madame Gótica
  • Tabú

Parodistas

  1. Caballeros
  2. Los Muchachos
  3. Momosapiens
  4. Zíngaros

Murga

  • Cayó la Cabra
  • Doña Bastarda
  • Falta y Resto
  • La Gran Muñeca
  • La Nueva Milonga
  • La Trasnochada
  • Los Diablos Verdes
  • Patos Cabreros
  • Queso Magro
  • Un Título Viejo

