Da Silva arremetió contra sindicatos de la educación: "Son bastante amanuenses con este gobierno"

Da Silva manifestó que "todo ese relato tenebroso que hizo Fenapes y los sindicatos de educación sobre los recortes que no hicimos nosotros en nuestro gobierno, les explotó en la cara y hoy tienen toda la cara enchastrada producto de la mentira que le hizo Frente Amplio y que ellos fueron cómplices".

El paro de ADES

Ademas de la lucha del sindicato por una asignación presupuestal para la educación, el paro se enmarca en la demanda del gremio de la construcción de un nuevo liceo de bachillerato en el barrio La Teja.

En esa zona existen cuatro liceos de primer ciclo, pero ninguno de ellos ofrece bachillerato.

Además, la movilización de este martes será acompañada por la ocupación del liceo N° 38, ubicado en las calles Ruperto Pérez Martínez y Rivera Indarte, en La Teja.