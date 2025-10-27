La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo realizará este martes y miércoles un paro general en el marco de la discusión del presupuesto en el Senado. En ese sentido, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, fue consultado en rueda de prensa en relación a este paro y manifestó que los sindicatos de la educación "son bastante amanuenses con este gobierno".
ADES PARA ESTE MARTES
Da Silva arremetió contra sindicatos de la educación: "Son bastante amanuenses con este gobierno"
El legislador nacionalista Sebastián Da Silva pidió a Fenapes que "asuman que promovieron un gobierno mentiroso que les mintió en la cara".