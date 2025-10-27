Hacete socio para acceder a este contenido

Da Silva |

ADES PARA ESTE MARTES

Da Silva arremetió contra sindicatos de la educación: "Son bastante amanuenses con este gobierno"

El legislador nacionalista Sebastián Da Silva pidió a Fenapes que "asuman que promovieron un gobierno mentiroso que les mintió en la cara".

Sebastián Da Silva.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) de Montevideo realizará este martes y miércoles un paro general en el marco de la discusión del presupuesto en el Senado. En ese sentido, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, fue consultado en rueda de prensa en relación a este paro y manifestó que los sindicatos de la educación "son bastante amanuenses con este gobierno".

"A los sindicatos de la eduación, enhorabuena que le hacen un paro a este gobierno; los sindicatos de la educación y Fenapes (Federación Nacional de Profesores de la Educación Secudnaria) son bastante amanuenses con este gobierno", subrayó Da Silva.

"Les mintieron en la cara, se le rieron en la cara con una promesa electoral de seis puntos del PBI más uno para investigación, así que asuman que promovieron un gobierno mentiroso que les mintió en la cara", continuó el blanco.

Da Silva manifestó que "todo ese relato tenebroso que hizo Fenapes y los sindicatos de educación sobre los recortes que no hicimos nosotros en nuestro gobierno, les explotó en la cara y hoy tienen toda la cara enchastrada producto de la mentira que le hizo Frente Amplio y que ellos fueron cómplices".

El paro de ADES

Ademas de la lucha del sindicato por una asignación presupuestal para la educación, el paro se enmarca en la demanda del gremio de la construcción de un nuevo liceo de bachillerato en el barrio La Teja.

En esa zona existen cuatro liceos de primer ciclo, pero ninguno de ellos ofrece bachillerato.

Además, la movilización de este martes será acompañada por la ocupación del liceo N° 38, ubicado en las calles Ruperto Pérez Martínez y Rivera Indarte, en La Teja.

