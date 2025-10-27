Cosse advirtió por video falso que usa su imagen

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, publicó este lunes un mensaje en la red social X en el que advirtió por la circulación de un video falso que usa su imagen y recomienda planes del gobierno inexistentes, tratándose de un intento de estafa.
"Ha llegado a mi conocimiento que está circulando un video falso, generado con inteligencia artificial, en el que aparece mi imagen junto a un audio también falso, en el que supuestamente recomiendo planes del gobierno que no existen", dijo Cosse en X.
La jerarca dijo que la maniobra ya fue puesta en conocimiento al Ministerio del Interior.
Cosse subrayó la importanta de "recordar la necesidad de verificar siempre las fuentes y chequear dos o tres veces la información antes de compartirla".
El Ministerio del Interior tiene un número de contacto para verificar publicaciones que sean sospechosas, y que tiene como objetivo analizar y prevenir noticias falsas, estafas y desinformación.
El servicio opera las 24 horas del día a través de distintos canales de atención directa:
- WhatsApp al 098 111 911
- Correo electrónico: [email protected]
- Redes sociales oficiales del Ministerio