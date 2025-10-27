Sindicato Ceibal denuncia vaciamiento del Programa Ibirapitá y pide intervención de Orsi

Desvinculación de 23 trabajadoras

Según el texto, en la última reunión celebrada en el MTSS se informó —por parte de representantes de Ceibal— que el convenio con BPS vencerá el 31 de diciembre y “no será prorrogado”, lo que implicará la “desvinculación de 23 trabajadoras, la mayoría del interior del país”. Estas funcionarias, agrega el comunicado, “vienen siendo referentes directas de las personas mayores en sus territorios desde 2015”, por lo que la situación “deja a la política pública sin quienes puedan ejecutarla”.

El sindicato sostiene que, hasta el momento, “BPS no ha brindado certezas ni garantías de que esta situación se resuelva previo a la fecha de finalización” y advierte que, pese a las múltiples solicitudes de respuesta, no se han obtenido avances concretos.

Piden intervención de Orsi

Asimismo, el comunicado señala que “resulta especialmente preocupante que siendo el Frente Amplio quien impulsó este programa, y quien prometió fortalecerlo en su propuesta de plan quinquenal, no logre coordinar sus fuerzas para encauzar y dirimir una situación que debilita a la política y castiga a sus trabajadoras”.

En el cierre, el Sindicato Ceibal solicita al presidente Orsi que “intervenga en la resolución de este conflicto”, y reclama al BPS “respuestas claras y urgentes en los marcos legales correspondientes, garantizando la continuidad y la situación laboral de su equipo técnico antes del 31 de diciembre”.