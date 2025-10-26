Mario Cardama reconoce la estafa: "Yo fui estafado... me han dado una garantía que es mentira"

Antecedentes de Eurocommerce

Consultado sobre por qué no investigó los antecedentes de Eurocommerce explicó: “Eso lo hizo el gobierno uruguayo. Yo doy 50 avales por año. No investigo a los bancos. A lo mejor me equivoqué y a partir de ahora tengo que hacerlo”.

-¿Con quién tiene o tuvo vínculo de Eurocommerce?, le preguntaron: “Le pido al correo electrónico que me dieron oficialmente desde la empresa. No conozco a nadie del Eurocommerce Bank. No los conozco. He hablado con algún representante, pero no con ellos personalmente. Ni los he visitado”, respondió.

Tampoco pudo explicar si el aval se renovó en setiembre, ¿por qué no se presentó la garantía de fiel cumplimiento en el plazo debido?

“Es cierto. Renové el aval, lo recibí, pero por razones que no vienen al caso me olvidé de enviarlo en ese momento. Lo envié más tarde”, contestó.

Pese a todo insiste en su posición: “Nuestro contrato es para construir un barco. El aval es un tema técnico. Uruguay me paga un dinero por construir un barco. Eso lo estoy cumpliendo. No estoy incumpliendo el contrato. Suponiendo que estoy incumpliendo es un tema técnico paralelo, pero se puede subsanar. El contrato fundamental, que es construir un barco, lo estoy cumpliendo”.

-¿Qué porcentaje de construcción del barco está terminada?, preguntan, y responde: “Estimamos que en el primer barco los aceros están al 60%”.