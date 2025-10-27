Tras ser amenazado por Marset, desapareció El Colla: Policía boliviana no descarta que esté muerto

El enfrentamiento entre El Colla y Marset

Rodeado de hombres armados y encapuchados, con distintivos del grupo criminal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC), expresó:

“Este video es para decirle a El Colla, ese sapo, que se deje de andar diciendo dónde está uno. Yo puedo estar hoy acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia. Donde sea y estamos preparados para hacer guerra con el que sea”, dijo el prófugo uruguayo.

García había sido imputado por la justicia boliviana por ser el principal testaferro del clan Marset en territorio de Bolivia, con quien hasta 2023 compartía una estrecha relación de amistad. Incluso, fue visto junto a Marset en diferentes viajes por el exterior como en 2021 en Dubái.

Pero una pelea producto de las declaraciones que hizo El Colla cuando fue detenido en 2023 los habría distanciado para siempre y los enfrentamientos no han cesado desde ese momento.