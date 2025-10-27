La Policía de Bolivia admitió que desconoce el paradero de Erlan Ivar García López, alias El Colla, ex testaferro del narcotraficante Sebastián Marset, quien había sido amenazado por el prófugo uruguayo luego de que su antiguo socio revelara que Marset estaba operando en Santa Cruz de la Sierra, protegido por la policía local y había secuestrado a su exesposa.
Bolivia
Tras ser amenazado por Marset, desapareció El Colla: Policía boliviana no descarta que esté muerto
La Policía boliviana investiga posible secuestro y asesinato de Erlan Ivar García López, alias El Colla, exsocio del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.