Hoy abre nuevo llamado laboral para realizar tareas administrativas en el Palacio Legislativo

Los funcionarios ingresarán con vínculo presupuestado, trabajando seis horas diarias, de lunes a viernes, bajo un régimen de dedicación especial y horario sin término, lo que implica estar disponibles para tareas extraordinarias cuando lo disponga la Secretaría de la Comisión Administrativa.

Requisitos excluyentes

Podrán presentarse todas las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Ser ciudadano natural o legal uruguayo (de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución). Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. En el caso de los ciudadanos legales, deberán haber pasado al menos tres años desde la obtención de la carta de ciudadanía. Tener entre 18 y 55 años de edad al momento de la inscripción. No desempeñar actualmente otro cargo público, salvo en el área de docencia. Haber culminado el Bachillerato completo o equivalente.

Quienes sean seleccionados y actualmente ocupen cargos públicos deberán renunciar a su puesto anterior y presentar la renuncia aceptada al momento de la designación.

Etapas del proceso

El concurso constará de cuatro etapas:

Preselección de aspirantes. Pruebas de conocimiento. Evaluación de méritos y antecedentes. Fallo final.

Durante el proceso se publicarán actualizaciones y resultados parciales en el portal oficial de concursos del Parlamento, por lo que se recomienda a los postulantes consultar periódicamente las novedades.