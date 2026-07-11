Además de Pizicchillo, Peñarol negocia con Boca Juniors por un lateral argentino

“Es un jugador que interesa, veremos si prospera”: comentaron desde tiendas carboneras, mientras se busca alcanzar un acuerdo para una llegada posiblemente a préstamo con una opción de compra.

El rosarino disputó 42 partidos con la camiseta de Boca, de los cuales 36 fue titular. Barinaga logró establecerse en el equipo durante el segundo semestre del año pasado, pero su protagonismo disminuyó drásticamente en el último tiempo hasta quedar relegado por completo de la consideración de novel entrenador.

Contrato a rendimiento para el Cabecita

Otro de los futbolistas por el cual se están ajustando los detalles finales para su retorno al club es Jonathan Rodríguez, el delantero de 33 años, que está en su puesta a punto tras una larga lesión de la que se recuperó.

La idea es sellar un contrato a rendimiento, algo que se está negociando con su representante Edgardo Chino Lasalvia y que desde los carboneros entienden: “Se cerrará probablemente este fin de semana, o el lunes a más tardar”.

Además, los carboneros continúan negociando con Deportivo Maldonado por Maximiliano Noble. Si bien la situación se había enfriado, en las últimas horas se reflotó la chance y continúan las negociaciones. La situación dependerá de si el manya se acerca a la cifra pretendida por el Fernandino.

La cláusula de Noble es de 1.000.000 dólares, pero Deportivo acepta por lo menos 500.000 y no le va a trancar el pase al jugador, a quien le seduce la idea de jugar en elenco aurinegro.