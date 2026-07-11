Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Club Atlético Peñarol | Boca |

Dos nombres, un puesto

Además de Pizicchillo, Peñarol negocia con Boca Juniors por un lateral argentino

Juan Barinaga de 25 años interesa a Diego Aguirre. El lateral no es tenido en cuenta en el Xeneise y buscan que llegue a préstamo.

Juan Barinaga interesa en&nbsp; Peñarol.

Juan Barinaga interesa en  Peñarol.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Peñarol busca cerrar este fin de semana un lateral derecho tras la salida de Franco Escobar. La dirigencia primero abrió negociaciones con Montevideo City Torque por Franco Pizzichillo y ahora pone sus ojos en la vecina orilla.

El zaguero Franco Romero y el extremo Cristian Leonel Jaime, que arribó procedente de River Plate a préstamo, fueron los dos refuerzos que hasta el momento llegaron a la institución, aunque se sigue trabajando por nuevos nombres.

Uno de ellos es el lateral derecho Juan Barinaga, de 25 años, y cuya ficha pertenece a Boca Juniors. Desde la llegada de Rodolfo Arruabarrena como entrenador xeneize, el jugador no fue tenido en cuenta por el DT y entrena con un grupo de futbolistas al margen del plantel principal. Otro detalle que marca esta situación es que no estuvo convocado para el amistoso ante Athletico Paranaense del miércoles pasado.

“Es un jugador que interesa, veremos si prospera”: comentaron desde tiendas carboneras, mientras se busca alcanzar un acuerdo para una llegada posiblemente a préstamo con una opción de compra.

El rosarino disputó 42 partidos con la camiseta de Boca, de los cuales 36 fue titular. Barinaga logró establecerse en el equipo durante el segundo semestre del año pasado, pero su protagonismo disminuyó drásticamente en el último tiempo hasta quedar relegado por completo de la consideración de novel entrenador.

Contrato a rendimiento para el Cabecita

Otro de los futbolistas por el cual se están ajustando los detalles finales para su retorno al club es Jonathan Rodríguez, el delantero de 33 años, que está en su puesta a punto tras una larga lesión de la que se recuperó.

La idea es sellar un contrato a rendimiento, algo que se está negociando con su representante Edgardo Chino Lasalvia y que desde los carboneros entienden: “Se cerrará probablemente este fin de semana, o el lunes a más tardar”.

Además, los carboneros continúan negociando con Deportivo Maldonado por Maximiliano Noble. Si bien la situación se había enfriado, en las últimas horas se reflotó la chance y continúan las negociaciones. La situación dependerá de si el manya se acerca a la cifra pretendida por el Fernandino.

La cláusula de Noble es de 1.000.000 dólares, pero Deportivo acepta por lo menos 500.000 y no le va a trancar el pase al jugador, a quien le seduce la idea de jugar en elenco aurinegro.

Temas

Te puede interesar