Vuelve el Intermedio con un choque trascendental para la Anual

Por su parte, Nacional visitará a Danubio el sábado, partido relevante para la serie ya que el tricolor está un punto abajo del líder de la serie que hoy en día es el elenco fernandino. Mientras tanto, la serie A que tiene a los carboneros como líderes, Central Español y Cerro Largo son los escoltas y se medirán ante Boston River y Defensor Sporting respectivamente.