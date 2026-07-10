Vuelve el Intermedio con un choque trascendental para la Anual

En cuánto a lo que la tabla del descenso refiere, el sábado habrá un gran choque entre Wanderers y Progreso, dos equipos que hoy integran la zona roja de la tabla. Cerro chocará ante Liverpool con el objetivo de ganar y esperar un traspié de Danubio para salir del descenso directo.
La quinta fecha del Intermedio
Viernes 10 de julio
19:00 - Deportivo Maldonado vs Albion
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Javier Feres - Jonathan Fuentes (VAR)
Sábado 11 de julio
10:00 - Juventud vs MC Torque
- Parque Artigas
- Hernán Heras - Yimmy Álvarez (VAR)
15:00 - Danubio vs Nacional
- Estadio Jardines del Hipódromo
- Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)
18:00 - Wanderers vs Progreso
- Parque Viera
- Mathías de Armas - Daniel Rodríguez (VAR)
Domingo 12 de julio
12:00 - Liverpool vs Cerro
- Parque Viera
- Augusto Olmos - Andrés Cunha (VAR)
15:00 - Boston River vs Central Español
- Estadio Campeones Olímpicos
- Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)
18:30 - Racing vs Peñarol
- Estadio Centenario
- Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)
Lunes 13 de julio
19:00 - Cerro Largo vs Defensor Sporting
- Estadio Ubilla
- Andrés Martínez - Diego Riveiro (VAR)