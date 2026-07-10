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Vuelve el Intermedio con un choque trascendental para la Anual

Deportivo Maldonado, líder de la tabla acumulada, recibirá este viernes desde las 19:00 horas a Albion, buscando seguir en lo más alto de la tabla.

Vuelve el Intermedio con un choque trascendental para la Anual

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Con un partido, este viernes se retomará la actividad correspondiente al Torneo Intermedio. En esta quinta fecha habrá choques muy importantes no solo para la definición de las series sino que para la Tabla Anual ya que los primeros cuatro de esta tabla juegan entre sí.

El líder de la Anual, Deportivo Maldonado será quien abra la fecha cuando en el Campus reciba a Albion a partir de las 19:00 horas. El fernandino buscará ganar y esperar el resultado entre Racing y Peñarol que jugarán el domingo, y en base a lo que suceda ahí, pueden ampliar su ventaja en la Anual.

Por su parte, Nacional visitará a Danubio el sábado, partido relevante para la serie ya que el tricolor está un punto abajo del líder de la serie que hoy en día es el elenco fernandino. Mientras tanto, la serie A que tiene a los carboneros como líderes, Central Español y Cerro Largo son los escoltas y se medirán ante Boston River y Defensor Sporting respectivamente.

En cuánto a lo que la tabla del descenso refiere, el sábado habrá un gran choque entre Wanderers y Progreso, dos equipos que hoy integran la zona roja de la tabla. Cerro chocará ante Liverpool con el objetivo de ganar y esperar un traspié de Danubio para salir del descenso directo.

La quinta fecha del Intermedio

Viernes 10 de julio

19:00 - Deportivo Maldonado vs Albion

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Javier Feres - Jonathan Fuentes (VAR)

Sábado 11 de julio

10:00 - Juventud vs MC Torque

  • Parque Artigas
  • Hernán Heras - Yimmy Álvarez (VAR)

15:00 - Danubio vs Nacional

  • Estadio Jardines del Hipódromo
  • Javier Burgos - Christian Ferreyra (VAR)

18:00 - Wanderers vs Progreso

  • Parque Viera
  • Mathías de Armas - Daniel Rodríguez (VAR)

Domingo 12 de julio

12:00 - Liverpool vs Cerro

  • Parque Viera
  • Augusto Olmos - Andrés Cunha (VAR)

15:00 - Boston River vs Central Español

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)

18:30 - Racing vs Peñarol

  • Estadio Centenario
  • Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)

Lunes 13 de julio

19:00 - Cerro Largo vs Defensor Sporting

  • Estadio Ubilla
  • Andrés Martínez - Diego Riveiro (VAR)

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