Selección: Forlán candidato a dirigir la Sub-20 y los amistosos de la mayor

Luego de una reunión positiva entre el presidente Ignacio Alonso y Broli el miércoles, el Comité Ejecutivo de la AUF resolvió este jueves no elegirlo como DT. Si bien el entrenador aceptaba dirigir a la sub-20, también pretendía ser opción real a largo plazo en la mayor; sin embargo, el Ejecutivo declinó la chance de designar ahora al técnico de la mayor y enfocarse en juveniles, dado que, desde la AUF, no pretenden firmar un contrato largo debido a que en abril del próximo año habrá elecciones en la Asociación.

Forlán: ¿Sabés cómo voy?”

Diego el Ruso Pérez sería el ayudante técnico de Forlán, en caso de que se concrete su llegada. Además, la AUF decidió mantener en la estructura a los preparadores físicos Diego Estavillo y Santiago Ferro.

En una charla en La Casa del Kun, programa mundialista conducido por Sergio Agüero, Cachavacha fue consultado el pasado 28 de junio acerca de cómo actuaría ante un eventual llamado para asumir en la selección: “¿Sabés cómo voy?”, contestó.

A la selección mayor le quedan ocho amistosos fecha FIFA entre este año y el próximo, antes de las elecciones de la AUF: dos en setiembre, dos en octubre y dos en noviembre de este año, y dos en marzo del próximo año.