Selección: Forlán candidato a dirigir la Sub-20 y los amistosos de la mayor

Mientras se define la Copa del Mundo de la cual Uruguay se fue muy rápido, en Montevideo los dirigentes buscan cuanto antes definir el nuevo técnico para la Sub 20 y para los amistosos internacionales que restan en 2026.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Caída la posibilidad de Marcelo Broli, el ex balón de oro en Sudáfrica 2010 Diego Forlán, es el principal candidato de la Asociación Uruguaya de Fútbol para asumir la dirección técnica de la juvenil y la mayor en forma interina.
La AUF apuntó al exfutbolista tras descartar a Marcelo Broli. El entrenador campeón mundial Sub-20 presentó un proyecto con vistas al 2030, pero quedó descartado por distintos motivos.
Luego de una reunión positiva entre el presidente Ignacio Alonso y Broli el miércoles, el Comité Ejecutivo de la AUF resolvió este jueves no elegirlo como DT. Si bien el entrenador aceptaba dirigir a la sub-20, también pretendía ser opción real a largo plazo en la mayor; sin embargo, el Ejecutivo declinó la chance de designar ahora al técnico de la mayor y enfocarse en juveniles, dado que, desde la AUF, no pretenden firmar un contrato largo debido a que en abril del próximo año habrá elecciones en la Asociación.
Forlán: ¿Sabés cómo voy?”
Diego el Ruso Pérez sería el ayudante técnico de Forlán, en caso de que se concrete su llegada. Además, la AUF decidió mantener en la estructura a los preparadores físicos Diego Estavillo y Santiago Ferro.
En una charla en La Casa del Kun, programa mundialista conducido por Sergio Agüero, Cachavacha fue consultado el pasado 28 de junio acerca de cómo actuaría ante un eventual llamado para asumir en la selección: “¿Sabés cómo voy?”, contestó.
A la selección mayor le quedan ocho amistosos fecha FIFA entre este año y el próximo, antes de las elecciones de la AUF: dos en setiembre, dos en octubre y dos en noviembre de este año, y dos en marzo del próximo año.