Broli no será el DT de la selección y aparecen dos nombres en el radar de la AUF

El miércoles se reunieron el presidente Ignacio Alonso y Broli y este jueves sesionó el ejecutivo de la AUF y luego de la reunión Alonso se comunicó con Broli.

En la reunión del miércoles, Broli manifestó sus intenciones de dirigir a la mayor, de colocar a Nicolás Vigneri como la cara visible de la sub 20, porque durante 20 días en setiembre-octubre y 12 en noviembre estará afectado a la mayor. Además, planteó el nombre de Marcelo Méndez como su asistente técnico en el combinado absoluto.

El presidente de la AUF expresó que le gustó el proyecto del entrenador para la sub 20 y la mayor, pero la AUF mantiene su idea inicial de contratar a un entrenador para sub 20 y la mayor hasta enero.

La sub 20 se preparará para el Sudamericano de enero y si clasifica al Mundial de mayo se extenderá automáticamente el vínculo con el entrenador. Si queda eliminado, como ocurrió en 2023 con Fabián Coito, automáticamente finalizará el vínculo con el entrenador.

Broli quería abordar el desafío de la selección mayor. Reconoció públicamente su aspiración de dirigir al combinado absoluto, y también se lo hizo saber a los dirigentes, pero también expresó a la AUF que pretendía dejar las manos libres al próximo ejecutivo, que asumirá en abril o mayo de 2027.

El entrenador no condicionó aceptar en este proceso de la sub 20 y el interinato de la mayor a que fuera elegido para el camino hacia el Mundial 2030.

Ahora sin Broli, la AUF se enfocará en su plan B, un entrenador que designarán en los próximos días.

Quienes seguirán trabajando en la sub 20 son los entrenadores institucionales de la AUF, Diego "Ruso" Pérez como asistente, e Ignacio Bordad, entrenador de goleros.

Dos nombres para la Sub 20

Con Broli afuera de carrera, la AUF buscará definir al técnico de la Sub 20. Hay dos nombres que vuelven a estar arriba de la mesa. Mauricio Victorino (el que cuenta con más chance) y Mathías Cardaccio aparecen como serios candidatos a ser el entrenador de la selección Sub 20 y si bien el Ejecutivo de la AUF puede proponer otros nombres, Jorge Giordano ya había sugeridos estos profesionales para la juvenil.