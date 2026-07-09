El jugador que Aguirre le pidió a Ruglio a tres días del regreso del Intermedio

Dificultades para Peñarol

Uno de los problemas que tiene Peñarol para poder contratar a Franco Pizzichillo es que en el presente, es una de las manijas de Montevideo City Torque, por lo que a este club le es muy difícil poder desprenderse de él.

Otro obstáculo que tienen los de Diego Aguirre es que este club clasificó primero en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y espera rival que salga de los playoffs para jugar el 12 de agosto en los octavos de final del torneo.

En ese contexto, hasta ahora fue un año histórico para Montevideo City Torque que nunca había llegado tan lejos en una competencia internacional.

Por ahora, Peñarol no se da por vencido e insistirá ya que es un pedido de Diego Aguirre, cuando quedan solo cuatro días para comenzar el Torneo Intermedio, aunque el período de pases igualmente se extiende.

Noble y Rodríguez

En otro orden, Deportivo Maldonado no quiere desprenderse de Maximiliano noble si no es por dinero. Los fernandinos no lo quieren ceder a préstamo y que solo si Peñarol compra una parte del pase, se podrá llegar a un acuerdo. Habrá que esperar unos días para saber si se termina cerrando.

El otro jugador que seguramente firmará en las próximas horas es Jonathan Rodríguez. En las próximas horas habrá un encuentro entre el representante del jugador y la dirigencia para terminar de liquidar el tema. El delantero todavía tiene un par de meses más de recuperación.