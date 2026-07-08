En las últimas horas, se hizo oficial la noticia que Peñarol compró la ficha de Matías Arezo a Gremio en una operación que alcanzó los US$ 3.100.000. Este miércoles, el delantero que firmó contrato hasta diciembre de 2029, brindó una conferencia de prensa dónde mostró su felicidad de seguir en el carbonero.
su lugar en el mundo
Arezo reveló que en Peñarol "encontré mi lugar" y está "feliz" de seguir en el club
"El cariño que siempre me transmitió Peñarol es lo que me ha llevado a estar hoy acá", reveló Matías Arezo en conferencia de prensa.