Arezo reveló que en Peñarol "encontré mi lugar" y está "feliz" de seguir en el club

El delantero reveló la "felicidad" de continuar en Peñarol y contó que "podría seguir mi carrera afuera, aprovechar este paso para volver a salir, pero desde que llegué acá he sentido que este es mi lugar".

"Dentro de un par de años podemos ver si se da o no, pero desde que vine, encontré un lugar maravilloso y encontré mucho cariño en la cancha y en la calle. Acá me siento feliz. Mi entorno, que es enloquecido por el club, lo disfruta. La felicidad de estar acá pasa por todos, no solo estar, sino tener la posibilidad de disfrutarlo y de sentir el cariño", puntualizó.

Los objetivos con la camiseta de Peñarol

Durante la conferencia de prensa, Matías Arezo manifestó que su intención es volver a conseguir el Campeonato Uruguayo y "volver a ilusionarnos con la Copa Libertadores, que este año no se dio como lo planificamos, pero el año que viene lo vamos a volver intentar".

“La evaluación de los primeros seis meses es que en los objetivos cortos que tuvimos fracasamos. Es algo que aceptamos todos y somos conscientes que tenemos la obligación de revertirlo”, manifestó.