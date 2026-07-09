Nacional: Bava pierde a uno de sus delanteros que se va a préstamos a Ecuador

"Contentos con tener dos arqueros de jerarquía y esperamos que puedan volcar su experiencia a los chicos que vienen atrás. Van a hacer una linda competencia entre sí", enfatizó el entrenador, que contó que eligieron el nombre de Arias luego de realizar un "scouting" que los llevó a analizar varios perfiles para el puesto.

Sobre el partido por Copa Sudamericana ante Tigre, Bava fue contundente: "Tenemos la información de Tigre del semestre anterior, y estamos trabajando para minimizar a un gran rival, pero tenemos dos partidos a nivel local antes".

De los Santos a Independiente del Valle

Si bien llegaron 5 refuerzos para Nacional y el técnico Jorge Bava dio de baja a 7 jugadores, seguramente en las próximas horas pierda otro futbolista. Nacional cierra por estas horas el traspaso de Juan Cruz de los Santos a Independiente del Valle de Ecuador. El futbolista pasará al conjunto ecuatoriano a través de un préstamo sin cargo, aunque Indpendiente del Valle se comprometió a jugar un partido con el tricolor que le representarían 150.000 dólares para el bolso. La cesión es por un año con una opción de compra de 1.500.000 de dólares por el 90% del pase.

El ex River es un jugador con muy buenas condiciones, pero por diferentes motivos en Nacional no pudo desplegar todo su potencial.

Habrá que ver si la dirigencia sale activa un plan B ya sale a contratar un extremo (Mainero es el objetivo), ya que como extremo por izquierda solo cuenta con Rodrigo Martínez.