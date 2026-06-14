Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Mundial 2026 |

Volvieron los alemanes

Alemania debutó con una goleada histórica y aplastó a Curazao en el Mundial 2026

Pese al resultado adverso y la goleada de Alemania, Curazao dejó una imagen positiva en cuanto a entrega y actitud.

Alemania goleó 7 a 1 a Curaazao.

Alemania goleó 7 a 1 a Curaazao.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La selección de Alemania confirmó su candidatura a ser uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026 al imponerse con autoridad por 7 a 1 sobre Curazao, en un partido que marcó el estreno de ambas selecciones en la competición y que dejó en evidencia la diferencia de jerarquía entre una potencia histórica del fútbol mundial y un debutante absoluto en una Copa del Mundo.

El conjunto europeo dominó el encuentro desde los primeros minutos, monopolizando la posesión de la pelota y desplegando el fútbol vertical y dinámico que caracteriza a los teutones. Sin embargo, el inicio no estuvo exento de algunas dificultades, ya que Curazao mostró personalidad, intensidad y una actitud combativa que le permitió mantenerse competitivo durante varios pasajes del encuentro.

La goleada de Alemania

La apertura del marcador llegó rápidamente. A los seis minutos, Félix Nmecha sacó un potente remate al segundo palo que dejó sin posibilidades al arquero rival y puso el 1-0 para Alemania. A partir de allí, el dominio alemán se hizo evidente, aunque por momentos la ansiedad de los jugadores europeos por ampliar la diferencia llevó a algunas imprecisiones en los metros finales.

Lejos de resignarse, Curazao apostó por aprovechar errores en la salida alemana y encontró espacios para generar peligro. La selección caribeña logró sorprender al rival con un gol que despertó cierta preocupación en el conjunto europeo y desató el entusiasmo de sus hinchas. El tanto representó un momento histórico para los debutantes, que lograron marcar en su primera presentación mundialista frente a uno de los gigantes del fútbol internacional.

Sin embargo, la reacción alemana fue inmediata. El gol recibido pareció funcionar como una llamada de atención para los dirigidos por el seleccionado germano, que elevaron la intensidad de su juego y comenzaron a imponer una diferencia cada vez más marcada. La precisión en los pases, la velocidad de circulación y la contundencia frente al arco rival terminaron inclinando definitivamente la balanza.

La sorpresa de Curazao

Con el correr de los minutos, Alemania transformó el encuentro en una exhibición ofensiva. Los europeos aprovecharon cada espacio concedido por Curazao y castigaron con eficacia cada error defensivo, construyendo una goleada que terminó reflejando la distancia existente entre ambos equipos en términos de experiencia y nivel competitivo.

Pese al resultado adverso, Curazao dejó una imagen positiva en cuanto a entrega y actitud. El conjunto caribeño nunca renunció al ataque, intentó disputar cada balón y celebró con orgullo el primer gol de su historia en una Copa del Mundo. Aunque la diferencia fue amplia, la selección debutante mostró espíritu de lucha y una determinación que seguramente buscará trasladar a sus próximos compromisos.

Para Alemania, el triunfo representa una inyección de confianza en el inicio del torneo. Los siete goles anotados y el funcionamiento colectivo exhibido ratifican el potencial de una selección que aspira a recuperar el protagonismo mundial y volver a pelear por el título más importante del fútbol.

Con una actuación contundente y una goleada que ya figura entre las más amplias de la primera fase, Alemania envió un mensaje claro a sus rivales: está preparada para competir al máximo nivel y buscar un nuevo capítulo de gloria en la historia de los Mundiales.

Temas

Te puede interesar