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Deportes Intermedio | Club Atlético Peñarol |

se va la última

MC Torque y Wanderers por un lugar en la final del Intermedio: detalles de la fecha

Ciudadanos y bohemios se enfrentan este viernes a las 19:00 horas, el ganador jugará la final del Intermedio. El otro finalista será Peñarol o Cerro Largo.

MC Torque ante Wanderers por un lugar en la final del Intermedio.&nbsp;

MC Torque ante Wanderers por un lugar en la final del Intermedio. 

 @MvdCityTorque
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Con el choque entre MC Torque y Wanderers, que puede depositar a uno de los dos equipos en la final del Torneo Intermedio, entre viernes y lunes se estará disputando la última fecha de este campeonato. A partir del próximo fin de semana, estará comenzando el Clausura.

Desde las 19:00 horas, ciudadanos y bohemios chocarán en un duelo donde el ganador accederá a la final del Intermedio. Si hay empate y Deportivo Maldonado derrota el sábado a Juventud, el fernandino será el finalista del torneo.

Por otro lado, la serie A también tendrá un choque definitorio. Peñarol recibirá a Cerro Largo, partido que quien resulte ganador será finalista mientras que el empate favorece a los carboneros que buscarán además, mantenerse en lo más alto de la Anual.

Racing recibirá el domingo a Boston River en el Parque Roberto, buscando seguir en la pelea por la tabla acumulada, mientras que Nacional recibirá también el domingo a Progreso que necesita sumar si quiere seguir soñando con la permanencia.

La última del Intermedio

Viernes 31 de julio

19:00 - MC Torque vs Wanderers

  • Estadio Charrúa
  • Javier Burgos - Yimmy Álvarez (VAR)

Sábado 1 de agosto

12:00 - Albion vs Danubio

  • Estadio Franzini
  • Hernán Heras - Diego Dunajec (VAR)

15:00 - Deportivo Maldonado vs Juventud

  • Estadio Burgueño
  • Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)

18:30 - Peñarol vs Cerro Largo

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Leodán González - Jonathan Fuentes (VAR)

Domingo 2 de agosto

12:00 - Racing vs Boston River

  • Parque Roberto
  • Esteban Guerra - Christian Ferreyra (VAR)

15:00 - Central Español vs Liverpool

  • Parque Palermo
  • Gustavo Tejera - Daniel Rodríguez (VAR)

18:30 - Nacional vs Progreso

  • Gran Parque Central
  • Javier Feres - Antonio García (VAR)

Lunes 3 de agosto

19:00 - Defensor Sporting vs Cerro

  • Estadio Franzini
  • Esteban Ostojich - Andrés Cunha (VAR)

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