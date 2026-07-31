MC Torque y Wanderers por un lugar en la final del Intermedio: detalles de la fecha

Racing recibirá el domingo a Boston River en el Parque Roberto, buscando seguir en la pelea por la tabla acumulada, mientras que Nacional recibirá también el domingo a Progreso que necesita sumar si quiere seguir soñando con la permanencia.
La última del Intermedio
Viernes 31 de julio
19:00 - MC Torque vs Wanderers
- Estadio Charrúa
- Javier Burgos - Yimmy Álvarez (VAR)
Sábado 1 de agosto
12:00 - Albion vs Danubio
- Estadio Franzini
- Hernán Heras - Diego Dunajec (VAR)
15:00 - Deportivo Maldonado vs Juventud
- Estadio Burgueño
- Andrés Matonte - Daniel Fedorczuk (VAR)
18:30 - Peñarol vs Cerro Largo
- Estadio Campeón del Siglo
- Leodán González - Jonathan Fuentes (VAR)
Domingo 2 de agosto
12:00 - Racing vs Boston River
- Parque Roberto
- Esteban Guerra - Christian Ferreyra (VAR)
15:00 - Central Español vs Liverpool
- Parque Palermo
- Gustavo Tejera - Daniel Rodríguez (VAR)
18:30 - Nacional vs Progreso
- Gran Parque Central
- Javier Feres - Antonio García (VAR)
Lunes 3 de agosto
19:00 - Defensor Sporting vs Cerro
- Estadio Franzini
- Esteban Ostojich - Andrés Cunha (VAR)