AntelTV cerró su cobertura del Mundial 2026 con 300.000 espectadores

Trabajo conjunto y reconocimiento a los equipos

Las autoridades resaltaron que la coordinación entre las instituciones públicas fue determinante para ofrecer una cobertura con estándares técnicos y periodísticos de calidad. Además del importante nivel de audiencia, AntelTV registró un crecimiento en la cantidad de nuevos suscriptores y una respuesta positiva de la pauta publicitaria durante el certamen.

Otro de los aspectos destacados fue que los clientes de telefonía móvil y fibra óptica de Antel pudieron acceder a las transmisiones sin consumir datos, facilitando el seguimiento de los encuentros desde distintos puntos del país.

En el acto también se reconoció el trabajo de los equipos técnicos y periodísticos que hicieron posible la cobertura. En representación de AntelTV, Pablo Moreira recordó que este fue el cuarto Mundial transmitido por la plataforma y subrayó el desafío que implicó desarrollar el proyecto en conjunto con otras instituciones. Por su parte, los periodistas Martín Franco, Camila Antognazza y Santiago Castro agradecieron la confianza depositada en el equipo y destacaron el valor de combinar experiencia y nuevas generaciones para llevar la cobertura a todo el territorio nacional.

Como cierre de la jornada, las autoridades entregaron diplomas a los estudiantes de UTU que participaron en distintas áreas de la producción audiovisual, reconociendo su aporte a una de las coberturas deportivas más importantes realizadas por los medios públicos uruguayos.