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Sociedad Mundial 2026 | Reconocimiento |

Reconocimiento

AntelTV cerró su cobertura del Mundial 2026 con 300.000 espectadores

La cobertura del Mundial 2026 dejó cifras históricas para los medios públicos uruguayos. Autoridades destacaron el trabajo coordinado entre organismos y el aporte de estudiantes de UTU.

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Por Redacción de Caras y Caretas

La transmisión conjunta entre AntelTV, Canal 5 y Dinatel permitió que más de 1,3 millones de personas siguieran los encuentros de la Selección Uruguaya y la final del Mundial 2026. Unos 300.000 espectadores siguieron los partidos a través de AntelTV y más de un millón de personas acompañaron las transmisiones por Canal 5.

El cierre oficial de la cobertura se realizó el jueves 23 de julio en el nivel 26 del Edificio Joaquín Torres García, donde autoridades nacionales realizaron un balance de la experiencia y destacaron el trabajo conjunto entre AntelTV, Canal 5 y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), una alianza que permitió ampliar el acceso a la competencia para miles de uruguayos.

Durante la actividad participaron el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el presidente de Antel, Alejandro Paz; el vicepresidente del ente, Pablo Álvarez; la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffmann; el director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris; la directora general de UTU, Virginia Verderese, además de comunicadores y estudiantes que integraron la producción.

Trabajo conjunto y reconocimiento a los equipos

Las autoridades resaltaron que la coordinación entre las instituciones públicas fue determinante para ofrecer una cobertura con estándares técnicos y periodísticos de calidad. Además del importante nivel de audiencia, AntelTV registró un crecimiento en la cantidad de nuevos suscriptores y una respuesta positiva de la pauta publicitaria durante el certamen.

Otro de los aspectos destacados fue que los clientes de telefonía móvil y fibra óptica de Antel pudieron acceder a las transmisiones sin consumir datos, facilitando el seguimiento de los encuentros desde distintos puntos del país.

En el acto también se reconoció el trabajo de los equipos técnicos y periodísticos que hicieron posible la cobertura. En representación de AntelTV, Pablo Moreira recordó que este fue el cuarto Mundial transmitido por la plataforma y subrayó el desafío que implicó desarrollar el proyecto en conjunto con otras instituciones. Por su parte, los periodistas Martín Franco, Camila Antognazza y Santiago Castro agradecieron la confianza depositada en el equipo y destacaron el valor de combinar experiencia y nuevas generaciones para llevar la cobertura a todo el territorio nacional.

Como cierre de la jornada, las autoridades entregaron diplomas a los estudiantes de UTU que participaron en distintas áreas de la producción audiovisual, reconociendo su aporte a una de las coberturas deportivas más importantes realizadas por los medios públicos uruguayos.

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