Araujo está de vuelta en Uruguay y viaja esta noche al Campeonato del Mundo

“No me siento cansado y eso no perjudica nada el tratamiento. No hay ningún riesgo y dormí todo el viaje. Todavía hay tiempo para viajar hoy y recuperar bien”, indicó Araujo, quien no estaría para el debut del próximo lunes ante Arabia Saudita y apuntaría al choque con Cabo Verde, previsto para el domingo 21. De no llegar, podría debutar el 26 contra España.

Lesión en el gemelo

“Tengo una pequeña lesión en el gemelo. Por eso me fui a hacer el tratamiento, pero bien, con muchas ganas de afrontar este Mundial y viajar esta noche”, dijo, y aclaró que se trató en España porque ese tratamiento “solo existe ahí, en Madrid”. “No sabría explicar biológicamente lo que es. Es algo rápido”, comentó.

Consultado por su presencia en el debut, que está casi descartada, dijo que no puede confirmarlo. “Voy a trabajar para que sí. Quiero ver esta semana cómo voy evolucionando, pero no hay prisa. Si no llego al primero trataré de estar para el segundo. No puedo asegurar nada porque esto no es matemáticas. Voy a dar el 200% para estar disponible lo antes posible porque sé que soy un jugador importante para la selección y para mis compañeros”, dijo.

Se sintió en un entrenamiento

Araujo confirmó que se sintió “en un entrenamiento”, pero descartó que el problema haya sido la sobrecarga de ejercicios. “No creo que haya sido eso porque todo ha sido muy bien controlado. Pasé dos días mal, con mucha fiebre. Hay muchos factores”, señaló y aseguró que irá “controlando los entrenamientos” y “gestionándolos bien” en los próximos días.

Las versiones sobre una mala gestión de las cargas de parte del cuerpo técnico se alimentaron después de que su hermano, Maikel Araujo, compartiera una historia en Instagram del comunicado de la AUF sobre su viaje, acompañada de la frase “gracias por lesionar a jugadores a días del Mundial”. Al respecto, Ronald Araujo dijo que se enteró de esa publicación “al llegar a España y es un error”. “Lo hablé con él y son cosas que no pueden pasar”, comentó.

Cuando tuvo que decidir sobre los pasos a dar, le “pasó toda la película por la cabeza” del Mundial de Catar 2022, al que viajó lesionado y no pudo debutar, “pero Dios sabe de todas las cosas”. “Hay que meterle y seguro saldrá todo bien”, dijo, y confirmó que “no es fácil” sobrellevar el estrés mental en estos casos. “Uno cuando está afuera trabaja para estar dentro de la cancha y aportar, pero es como en la vida; surgen problemas y desafíos, y hay que afrontarlos de forma positiva”, agregó.