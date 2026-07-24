Sin precedentes: despiden al fiscal de la Corte Penal Internacional

Detrás de la decisión hay discusiones sobre la debilidad de la investigación administrativa realizada para determinar si el fiscal Khan cometió faltas de conducta. Que para algunos actores no implica que lo exonere de responsabilidad alguna, pero para otros podría evidenciar injerencias políticas.

Khan no solo había continuado con las investigaciones sobre Israel en Palestina -Estado que sí reconoce a la CPI- iniciadas por su antecesora en el cargo. Sino que además solicitó con éxito la orden de captura del premier israelí, Benjamin Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant. Esta orden le impide moverse libremente por el territorio aéreo, marítimo y terrestre de los Estados miembro.

Esta es la primera vez en la historia de la Corte Penal desde su entrada en funcionamiento en 2002 que un fiscal es removido del cargo. Según las fuentes consultadas por Associated Press, la votación se habría concretado varias horas antes de lo previsto. Previo a la sesión Países Bajos, Francia y Noruega ya habían adelantado su voto positivo. La Asamblea de Estados Partes informará formalmente del resultado de la sesión de manera pública cuando termine el plenario privado.