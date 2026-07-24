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Política Corte Penal Internacional | fiscal | CPI

Uruguay vota en secreto

Sin precedentes: despiden al fiscal de la Corte Penal Internacional

Por amplia mayoría los Estados Miembro de la Corte Penal Internacional le quitaron la confianza al fiscal que perseguía a Netanyahu, luego de recibir denuncia de acoso sexual.

La Asamblea de la Corte Penal Internacional para despedir al fiscal sucedió en el edificio de la ONU en Nueva York

La Asamblea de la Corte Penal Internacional para despedir al fiscal sucedió en el edificio de la ONU en Nueva York
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Por Agustín Büchner

Desde la mañana del viernes está reunida en Nueva York la Asamblea de Estados Miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) en sesión especial para resolver sobre un procedimiento disciplinario que involucra al fiscal Karim Khan.

La reunión tiene como motivo resolver sobre las consecuencias de una denuncia por acoso sexual laboral y el procedimiento disciplinario que se inició sobre él en 2024. Khan estaba formalmente suspendido del cargo desde junio y se había alejado voluntariamente en mayo de 2025. Según fuentes diplomáticas consultadas por Reuters y Associated Press la votación ya ocurrió y tuvo como resultado el retiro de confianza al jefe de la Fiscalía, por lo que será definitivamente removido del cargo.

¿Qué hizo la delegación uruguaya?

Caras y Caretas consultó a Cancillería sobre la postura de Uruguay, así como del resultado de la votación pero no obtuvo respuesta, según adujeron la sesión es secreta. El órgano supervisor de la CPI está integrado por 125 Estados miembros, entre los que no están ni Estados Unidos, Israel, China o Rusia. De acuerdo a Reuters 82 países votaron a favor de remover la confianza al funcionario electo, superando la barrera de 63 votos necesarios.

Detrás de la decisión hay discusiones sobre la debilidad de la investigación administrativa realizada para determinar si el fiscal Khan cometió faltas de conducta. Que para algunos actores no implica que lo exonere de responsabilidad alguna, pero para otros podría evidenciar injerencias políticas.

Khan no solo había continuado con las investigaciones sobre Israel en Palestina -Estado que sí reconoce a la CPI- iniciadas por su antecesora en el cargo. Sino que además solicitó con éxito la orden de captura del premier israelí, Benjamin Netanyahu y su exministro de defensa, Yoav Gallant. Esta orden le impide moverse libremente por el territorio aéreo, marítimo y terrestre de los Estados miembro.

Esta es la primera vez en la historia de la Corte Penal desde su entrada en funcionamiento en 2002 que un fiscal es removido del cargo. Según las fuentes consultadas por Associated Press, la votación se habría concretado varias horas antes de lo previsto. Previo a la sesión Países Bajos, Francia y Noruega ya habían adelantado su voto positivo. La Asamblea de Estados Partes informará formalmente del resultado de la sesión de manera pública cuando termine el plenario privado.

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