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Política Daniela Bouret | Maeso | violencia

No validar la violencia

Daniela Bouret se refirió a la "situación de violencia" que derivó en la desvinculación de Maeso

Daniela Bouret expresó su sentir luego del episodio en la televisión pública y lo catalogó como violencia.

Daniela Bouret se refirió al episodio con Maeso

Daniela Bouret se refirió al episodio con Maeso
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En su regreso a la pantalla de Canal 5, la panelista de Buscadores y gestora cultural Daniela Bouret abordó públicamente el tenso episodio vivido la semana pasada con su excompañero Antonio Maeso. En un mensaje que dio a conocer en la televesión y en sus redes sociales, Bouret reafirmó la importancia de no validar la violencia machista en los medios, al tiempo que rechazó las posturas punitivas que buscan el "exilio" o la cancelación del agresor.

Una reflexión en tres dimensiones: personal, institucional y social

Durante la emisión de este jueves, Bouret estructuró su postura en tres niveles. En el plano personal, confirmó haber aceptado las disculpas sinceras presentadas por Antonio Maeso, quien esta semana presentó su renuncia indeclinable al ciclo televisivo tras la fuerte repercusión de sus dichos.

Sin embargo, la periodista enfatizó que el hecho trasciende el ámbito privado al haber ocurrido en la televisión pública. En un país cruzado por la problemática de la violencia hacia las mujeres, Bouret señaló la responsabilidad ética de los medios en no naturalizar conductas agresivas o descalificatorias.

"Un compañero de trabajo cometió un error, pidió disculpas y las acepté. Pero esto habla de cosas que todavía se naturalizan. No precisamos un trato especial ni un caballero andante que venga a salvarnos; solo precisamos respeto", afirmó Bouret durante su intervención.

Cambio cultural

A raíz del incidente, diversas organizaciones e instituciones —entre ellas la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el SECAN y colectivos de distintos partidos políticos— manifestaron su repudio y solidaridad con la comunicadora. Para Bouret, esta respuesta de rechazo unánime es un síntoma positivo de un cambio de sensibilidad en la sociedad uruguaya, citando el pensamiento del historiador José Pedro Barrán sobre la evolución de los límites sociales.

Reparación y construcción colectiva

Frente al reclamo de sectores del público que exigían el levantamiento del programa o el linchamiento público del involucrado, la gestora cultural instó a la ciudadanía a reflexionar sobre la forma en que se procesan los desacuerdos y los errores ajenos.

A través de una extensión de su mensaje en redes sociales, Bouret concluyó manifestando su deseo de que este episodio sirva de antecedente formativo: “Ojalá este episodio nos ayude a construir espacios donde el desacuerdo sea una oportunidad para pensar y no una excusa para agredir”.

El episodio con Maeso

Maeso había lanzado una agresión hacia Bouret: “¿Cómo hace para hablar en su casa? ¿No la agarran a patadas? ¿No le pegan a usted? ¿No le pegan para decirle ‘callate’?”. Ante esto, la comunicadora reaccionó cuestionando su postura: “Qué demócrata que sos”.

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