Así se jugará la cuarta fecha del Clausura de la Primera Amateur

Este sábado comenzará a disputarse la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera Amateur que tiene a dos equipos líderes con puntaje perfecto. Deportivo Italiano recibirá a Salus mientras que Bella Italia enfrentará a Lito, buscando seguir ambos en lo más alto.
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Caras y Caretas Diario
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Sábado 15 de agosto
- 15:00 - Los Halcones vs Rampla Juniors (Estadio Obdulio Varela)
- 19:30 - Terremoto vs Bella Vista (Estadio José Pedro Damiani)
- 20:30 - Mar de Fondo vs Durazno (Parque Palermo)
Domingo 16 de agosto
- 10:00 - Deportivo LSM vs Huracán Buceo (Parque Palermo)
- 15:00 - Sud América vs Artigas (Parque Palermo)
- 15:00 - Deutscher vs Deportivo Colonia (Estadio José Pedro Damiani)
- 15:30 - Deportivo Italiano vs Salus (Parque Maracaná)
Lunes 17 de agosto
- 15:00 - Platense vs Salto (Estadio José Pedro Damiani)
- 18:00 - Bella Italia vs Lito (Parque Palermo)