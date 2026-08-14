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Deportes italiano |

dos líderes

Así se jugará la cuarta fecha del Clausura de la Primera Amateur

Bella Italia y Deportivo Italiano lideran la Primera Amateur, y buscarán seguir en lo más alto cuando enfrenten a Lito y Salus respectivamente.

Se va la cuarta fecha de la Primera Amateur.

Se va la cuarta fecha de la Primera Amateur.

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Este sábado comenzará a disputarse la cuarta fecha del torneo Clausura de la Primera Amateur que tiene a dos equipos líderes con puntaje perfecto. Deportivo Italiano recibirá a Salus mientras que Bella Italia enfrentará a Lito, buscando seguir ambos en lo más alto.

Sábado 15 de agosto

  • 15:00 - Los Halcones vs Rampla Juniors (Estadio Obdulio Varela)
  • 19:30 - Terremoto vs Bella Vista (Estadio José Pedro Damiani)
  • 20:30 - Mar de Fondo vs Durazno (Parque Palermo)

Domingo 16 de agosto

  • 10:00 - Deportivo LSM vs Huracán Buceo (Parque Palermo)
  • 15:00 - Sud América vs Artigas (Parque Palermo)
  • 15:00 - Deutscher vs Deportivo Colonia (Estadio José Pedro Damiani)
  • 15:30 - Deportivo Italiano vs Salus (Parque Maracaná)

Lunes 17 de agosto

  • 15:00 - Platense vs Salto (Estadio José Pedro Damiani)
  • 18:00 - Bella Italia vs Lito (Parque Palermo)

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