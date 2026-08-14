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Política Orsi | presidente | El Niño

Rendición de Cuentas

Orsi no descarta respaldo de "algún legislador de la oposición" luego del apoyo de Cabildo Abierto

En cuanto a las futuras inundaciones el presidente Orsi advirtió que “el daño económico al país” en aspectos de infraestructura “va a ser de varios millones, sin incluir al sector productivo”

El presidente Yamandu Orsi estuvo en la Coronilla

El presidente Yamandu Orsi estuvo en la Coronilla

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“Nos permite tener la votación en general”, valoró. “No es común en la historia reciente de Uruguay que no se vote una Rendición de Cuentas”, agregó. “Siempre hemos sido optimistas” incluso a que no solo Cabildo Abierto apoye “sino que algún legislador de la oposición vote en general”, complementó. Luego “se votará a favor o en contra de cada uno de los artículos en particular”, matizó.

Es importante para la imagen del país “que la estabilidad institucional también se refleje a partir de las rendiciones de cuenta”, analizó. Consultado sobre la capacidad del Estado de cumplir con los compromisos negociados con los cabildantes el presidente respondió que “por supuesto” pueden hacerlo. No se comprometería si tuvieran “dudas de poder hacerlo” o faltara la “determinación”, comentó. El endeudamiento familiar u algunas aspectos de la rendición “que no eran compartidas, no son tan desmedidas como para decir que no lo haremos”, finalizó.

Las futuras inundaciones

En cuanto al fenómeno climático de El Niño “El daño económico al país” en aspectos de infraestructura “va a ser de varios millones, sin incluir al sector productivo”, reconoció Orsi. Según los especialistas “el dato determinante es la temperatura del Océano Pacífico”, explicó. “En los anteriores episodios” de inundaciones similares “como en el año 2015 y el 2023” a partir de los meses de junio y julio “empezaba a bajar la temperatura” del océano y en este momento “sigue creciendo”, declaró.

“Va a afectar la zona del litoral, también Rivera y Durazno” no solo “en los cultivos, que es importante”, evaluó. Lo primero a resolver “es lo que le pasa a nuestra gente con los clásicos evacuados”, transmitió. En ciudades las inundaciones “son imposibles de detener” cuando la lluvia es tan importante “que no da la capacidad de los drenajes”, admitió. “Hay que estar preparados”, y para ello “hay un muy buen trabajo con los intendentes”, recordó. El jueves hubo una reunión con una delegación del Congreso de Intendentes, y la semana que viene representantes de Presidencia concurrirán al plenario de jefes comunales.

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