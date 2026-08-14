Orsi no descarta respaldo de "algún legislador de la oposición" luego del apoyo de Cabildo Abierto

Las futuras inundaciones

En cuanto al fenómeno climático de El Niño “El daño económico al país” en aspectos de infraestructura “va a ser de varios millones, sin incluir al sector productivo”, reconoció Orsi. Según los especialistas “el dato determinante es la temperatura del Océano Pacífico”, explicó. “En los anteriores episodios” de inundaciones similares “como en el año 2015 y el 2023” a partir de los meses de junio y julio “empezaba a bajar la temperatura” del océano y en este momento “sigue creciendo”, declaró.

“Va a afectar la zona del litoral, también Rivera y Durazno” no solo “en los cultivos, que es importante”, evaluó. Lo primero a resolver “es lo que le pasa a nuestra gente con los clásicos evacuados”, transmitió. En ciudades las inundaciones “son imposibles de detener” cuando la lluvia es tan importante “que no da la capacidad de los drenajes”, admitió. “Hay que estar preparados”, y para ello “hay un muy buen trabajo con los intendentes”, recordó. El jueves hubo una reunión con una delegación del Congreso de Intendentes, y la semana que viene representantes de Presidencia concurrirán al plenario de jefes comunales.