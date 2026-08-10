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Deportes italiano |

el martes se complementa

Bella Italia lidera en solitario la Primera Amateur

Este martes culminará la tercera fecha de la Primera Amateur con el partido de Deportivo Colonia y Deportivo Italiano. El ganador se sumará a la punta.

Bella Italia, líder de la Primera Amateur.

Bella Italia, líder de la Primera Amateur.

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Se jugó de manera parcial la tercera fecha del torneo Clausura de la Primera Amateur que dejó como único líder a Bella Italia, que volvió a ganar y está en lo más alto con puntaje perfecto al haber ganado los tres encuentros que disputó hasta el momento.

El equipo tano se impuso por la mínima a Durazno en el centro del país y de esta manera quedó como el único líder de la divisional, al menos hasta este martes cuando desde las 19:30 horas, Deportivo Colonia reciba a Deportivo Italiano, dos equipos que tiene seis unidades y pueden alcanzar en lo más alto.

Apenas dos puntos por debajo del liderazgo, aparecen Sud América y Bella Vista. Los buzones venían con puntaje perfecto pero igualaron sin goles ante Lito, mientras que los papales golearon a Rampla Juniors. Quien también goleó fue Salus, quien aplastó 6 a 0 a Los Halcones y llegó a seis unidades.

Quienes aún no pudieron sumar en el Clausura son cuatro equipos entre los que destacan Deutscher (campeón del Apertura) y Rampla Juniors (semifinalista de ese torneo), a quienes se le suman Los Halcones y Platense.

Tercera fecha del Clausura de la Primera Amateur

Resultados

  • Bella Vista 3-0 Rampla Juniors
  • Salus 6-0 Los Halcones
  • Platense 0-2 Mar de Fondo
  • Huracán Buceo 1-1 Terremoto
  • Lito 0-0 Sud América
  • Salto 1-0 Deutscher
  • Durazno 0-1 Bella Italia
  • Artigas 1-0 Deportivo LSM
  • 11/8 - 19:30 - Deportivo Colonia vs Deportivo Italiano (Estadio Alberto Suppici)

Posiciones

  1. Bella Italia - 9
  2. Sud América - 7
  3. Bella Vista - 7
  4. Salus - 6
  5. Deportivo Colonia - 6 (-1)
  6. Deportivo Italiano - 6 (-1)
  7. Artigas - 6
  8. Mar de Fondo - 6
  9. Terremoto - 5
  10. Deportivo LSM - 4
  11. Salto- 3
  12. Lito - 2
  13. Huracán Buceo - 2
  14. Durazno - 1
  15. Deutscher - 0
  16. Platense - 0
  17. Rampla Juniors - 0
  18. Los Halcones - 0

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