Bella Italia lidera en solitario la Primera Amateur

Se jugó de manera parcial la tercera fecha del torneo Clausura de la Primera Amateur que dejó como único líder a Bella Italia, que volvió a ganar y está en lo más alto con puntaje perfecto al haber ganado los tres encuentros que disputó hasta el momento.
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Caras y Caretas Diario
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El equipo tano se impuso por la mínima a Durazno en el centro del país y de esta manera quedó como el único líder de la divisional, al menos hasta este martes cuando desde las 19:30 horas, Deportivo Colonia reciba a Deportivo Italiano, dos equipos que tiene seis unidades y pueden alcanzar en lo más alto.
Apenas dos puntos por debajo del liderazgo, aparecen Sud América y Bella Vista. Los buzones venían con puntaje perfecto pero igualaron sin goles ante Lito, mientras que los papales golearon a Rampla Juniors. Quien también goleó fue Salus, quien aplastó 6 a 0 a Los Halcones y llegó a seis unidades.
Quienes aún no pudieron sumar en el Clausura son cuatro equipos entre los que destacan Deutscher (campeón del Apertura) y Rampla Juniors (semifinalista de ese torneo), a quienes se le suman Los Halcones y Platense.
Tercera fecha del Clausura de la Primera Amateur
Resultados
- Bella Vista 3-0 Rampla Juniors
- Salus 6-0 Los Halcones
- Platense 0-2 Mar de Fondo
- Huracán Buceo 1-1 Terremoto
- Lito 0-0 Sud América
- Salto 1-0 Deutscher
- Durazno 0-1 Bella Italia
- Artigas 1-0 Deportivo LSM
- 11/8 - 19:30 - Deportivo Colonia vs Deportivo Italiano (Estadio Alberto Suppici)
Posiciones
- Bella Italia - 9
- Sud América - 7
- Bella Vista - 7
- Salus - 6
- Deportivo Colonia - 6 (-1)
- Deportivo Italiano - 6 (-1)
- Artigas - 6
- Mar de Fondo - 6
- Terremoto - 5
- Deportivo LSM - 4
- Salto- 3
- Lito - 2
- Huracán Buceo - 2
- Durazno - 1
- Deutscher - 0
- Platense - 0
- Rampla Juniors - 0
- Los Halcones - 0