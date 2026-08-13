Escándalo en Boston River: altercado terminó con un futbolista en el hospital

En la previa al partido en el que Boston River derrotó a Nacional por 2 a 1, un grave incidente sacudió la interna del equipo sastres. Luego de un altercado entre dos jugadores, uno de los futbolistas involucrados tuvo que ser trasladado a emergencias.
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El hecho ocurrió al término de un entrenamiento, cuando en un pequeño altercado, uno le habría dicho a un compañero "¿qué, me vas a pegar?", por lo que recibió un golpe en su cara lo que le provocó una fractura de mandíbula. El otro involucraros en esta pelea fue titular ante Nacional y figura.
Según informó Claudio Veiga en el programa Tarde de Fútbol, desde el club sastre decidieron no rescindirle el contrato a los dos jugadores involucrados pero sí fueron sancionados con una fuerte multa económica.