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Deportes fractura |

al finalizar un entrenamiento

Escándalo en Boston River: altercado terminó con un futbolista en el hospital

En la previa al partido con Nacional por el Clausura, un integrante del plantel de Boston River debió ser internado por una fractura en su mandíbula.

Dos jugadores de Boston River se tomaron a golpes de puño.

Dos jugadores de Boston River se tomaron a golpes de puño.

 Dante Fernandez / FocoUy
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El hecho ocurrió al término de un entrenamiento, cuando en un pequeño altercado, uno le habría dicho a un compañero "¿qué, me vas a pegar?", por lo que recibió un golpe en su cara lo que le provocó una fractura de mandíbula. El otro involucraros en esta pelea fue titular ante Nacional y figura.

Según informó Claudio Veiga en el programa Tarde de Fútbol, desde el club sastre decidieron no rescindirle el contrato a los dos jugadores involucrados pero sí fueron sancionados con una fuerte multa económica.

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