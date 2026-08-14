Nacional: Bava patea el tablero desde el arco hasta la ofensiva

No tiene juego colectivo, no tiene sorpresa, depende de un solo jugador como lo es Maxi Gómez y la estadística así lo marca, de 6 partidos que el goleador no estuvo, Nacional perdió 5.

Los cambios de Bava

Los cambios comenzarán desde el arco. Según se supo en las últimas horas, el panameño Luis Mejía se perfila para ser titular ante Racing. Luego de tres partido, el entrenador habría decidido sacar al argentino Alexis Martín Arias y darle la oportunidad al panameño.

Las variantes siguen por el fondo. Paolo Calione vuelve después de mucho tiempo a la titularidad, y Nacional pasará a jugar con línea de tres. También varía en los laterales. Nicolás Rodríguez por derecha y Benjamín Núñez por la izquierda es lo que proyecta el entrenador.

Para el partido ante La Escuelita el técnico tricolor tendría una sola duda y el quién acompaña a Maxi Gómez en ofensiva. Tiziano Correa y Maximiliano Silvera se disputan ese lugar para el sábado.

Pasando en limpio, Mejía en el arco, Paolo Calione, Francisco Calvo y Agustín Rogel; Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio y Benjamín Núñez; Agustín Dos Santos, Maximiliano Gómez y Tiziano Correa o Maximiliano Silvera.

Para Nacional y Bava ya no hay mañana. Cada partido es una final, cada partido es posibilidad única de sumar de a tres. Pero también es una buena oportunidad de ir preparando un equipo para el partido clásico a jugarse en dos semanas en el Campeón del Siglo.