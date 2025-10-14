Asia ya tiene a todos sus representantes para el Mundial: ¿Quiénes son?

Este martes, el continente asiático completó los seis cupos directos que se les otorgó para estar en el próximo Mundial, luego de que Qatar y Arabia Saudita sacaran su pasaje para estar en el continente norteamericano en la cita mundialista del próximo año.
En un encuentro directo, Qatar venció 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos, y de esta manera abrochó su clasificación a su segundo Mundial consecutivo. La selección de Julen Lopetegui se impuso gracias a los tantos de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel, mientras que en EAU, descontó Adil en una de las últimas jugadas del partido.
Arabia Saudita igualó sin goles ante Irak, y si bien ambos terminaron la fase de grupo con 4 puntos, la diferencia de goles favoreció a los saudíes que sellaron su participación en el Mundial 2026.
Los clasificados por Asia
Culminada la cuarta ronda de clasificación, los seis representantes de Asia que estarán presentes en el próximo Mundial serán Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.
Con un enfrentamiento, que será de ida y vuelta, entre Emiratos Árabes Unidos e Irak, se definirá qué selección jugará el repechaje para ser parte de la máxima cita mundialista.