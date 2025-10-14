Asia ya tiene a todos sus representantes para el Mundial: ¿Quiénes son?

En un encuentro directo, Qatar venció 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos, y de esta manera abrochó su clasificación a su segundo Mundial consecutivo. La selección de Julen Lopetegui se impuso gracias a los tantos de Boualem Khoukhi y Pedro Miguel, mientras que en EAU, descontó Adil en una de las últimas jugadas del partido.