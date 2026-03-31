RD Congo venció a Jamaica y vuelve al Mundial tras 52 años

Luego de haber realizado una gran Eliminatoria en África, este martes la RD Congo selló el pasaje para su primer Mundial en la historia. Los africanos se impusieron por la mínima ante Jamaica con un tanto en el tiempo extra.
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Luego de unos primeros noventa minutos de paridad absoluta, y pese a haber sido levemente superior, el Congo debió aguardar hasta el tiempo extra para quebrar el partido. En el minuto 100, Axel Tuanzebe conectó de cabeza un tiro de esquina para convertir el único gol del encuentro.
La selección dirigida por Sébastien Desabre vuelven al Mundial luego de 52 años, habiendo sido la edición de Alemania 1974 su última participación. Integrará el grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia.
Durante la eliminatoria africana, RD Congo hizo una grandísima campaña. Quedaron segundos de su grupo por debajo de Senegal, y en la segunda ronda venció a Camerún y Nigeria para obtener su lugar en el repechaje.