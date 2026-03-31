Insólito: Suecia no ganó ningún partido de las Eliminatorias pero jugará el Mundial

De a poco se van conociendo todos los clasificados de Europa que estarán presentes en el próximo Mundial. Suecia, pese a no haber ganado ningún partido durante las Eliminatorias, logró uno de los cupos junto a la selección de Turquía.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
En un gran partido, Suecia se hizo fuerte como local, venció en la última fase del repechaje a Polonia por 3 a 2 y aseguró su presencia en la máxima cita de selecciones. En el primer partido había vencido por 3 a 1 a la selección de Ucrania.
La curiosidad pasa porque durante las Eliminatorias, la selección sueca no ganó ninguno de sus partidos (sumó apenas dos puntos en seis partidos) y se ubicó en el último lugar de su grupo. Sin embargo, por una modificación reglamentaria, al haber ganado su grupo de la Liga de las Naciones UEFA, Suecia ganó un cupo en esta instancia de playoffs.
Turquía jugará el tercer Mundial de su historia
La selección dirigida por Vincenzo Montella se hizo fuerte como visitante, venció por la mínima a Kosovo y jugará el tercer Mundial de su historia. Su última presencia había sido en Corea-Japón en 2002 dónde se ubicó en el tercer lugar.
La selección de Turquía se ubicó segunda en su grupo por detrás de España con 13 puntos, accediendo a los playoffs en dónde venció a Rumania y Kosovo.