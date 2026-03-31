¿Cómo le fue a los rivales de Uruguay en esta doble fecha FIFA?

Lentamente va llegando al final la última doble fecha FIFA previa a lo que será la disputa del Mundial que estará comenzando en el mes de junio. A continuación repasamos cómo le fue a los rivales de Uruguay del próximo Mundial en estos dos partidos.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El primer rival celeste será Arabia Saudita. Los comandados por Hervé Renard cayeron en sus dos presentaciones. Fue goleado por Egipto 4 a 0, mientras que este martes cayó por 2 a 1 ante Serbia, gol convertido por Abdullah Al-Hamdan.
Cabo Verde, segundo rival para Uruguay, cayó por 4 a 2 ante Chile en el primero de los amistosos con goles de Dailon Livramento y Sidny Cabral. Luego fue empate a uno ante la selección de Finlandia gracias al tanto de Kelvin Pires.
El último rival que tendrán los dirigidos por Bielsa en la máxima cita de selecciones, es tal vez uno de los candidatos a quedarse con la copa. España goleó por 3 a 0 a Serbia con tantos de Mikel Oyarzábal en dos ocasiones y Victor Muñoz. Este martes cerró su preparación con un empate sin goles ante Egipto.