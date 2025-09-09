Bielsa confirmó las variantes: así va Uruguay esta noche para enfrentar a Chile

A partir de las 20:30 en el Estadio Monumental de Santiago, Chile estará recibiendo a Uruguay en lo que será la despedida de las Eliminatorias para ambas selecciones. Marcelo Bielsa confirmó seis cambios en la oncena titular para esta noche.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Chile
Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Emiliano Ramos, Ben Brereton.
DT: Nicolás Córdova
Uruguay
Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Brian Rodríguez, Darwin Núñez.
DT: Marcelo Bielsa
Suplentes: Sergio Rochet, Franco Israel, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, José Luis Rodríguez, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas.