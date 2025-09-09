Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Chile |

confirmado chile

Bielsa confirmó las variantes: así va Uruguay esta noche para enfrentar a Chile

Santiago Mele, Nahitan Nández, Ronald Araújo, Matías Viñas, Manuel Ugarte y Cristian Olivera fueron elegidos por Bielsa para el último partido de Uruguay.

Bielsa confirmó el once de Uruguay

Bielsa confirmó el once de Uruguay

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

A partir de las 20:30 en el Estadio Monumental de Santiago, Chile estará recibiendo a Uruguay en lo que será la despedida de las Eliminatorias para ambas selecciones. Marcelo Bielsa confirmó seis cambios en la oncena titular para esta noche.

Chile

Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Guillermo Maripán; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Gabriel Suazo, Javier Altamirano; Lucas Cepeda, Emiliano Ramos, Ben Brereton.

DT: Nicolás Córdova

Uruguay

Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Brian Rodríguez, Darwin Núñez.

DT: Marcelo Bielsa

Suplentes: Sergio Rochet, Franco Israel, Santiago Bueno, Joaquín Piquerez, José Luis Rodríguez, Juan Manuel Sanabria, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar