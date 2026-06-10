España y Arabia Saudita cerraron su preparación al Mundial con saldo positivo

Los rivales de Uruguay cerraron su ronda de amistosos previos al Mundial. A la contundente goleada de Cabo Verde ante Bermudas, en las últimas horas se sumó el triunfo de España y el empate de Arabia Saudita, rival contra el que la celeste debutará.
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España se enfrentó en la ciudad de Puebla a Perú, encuentro en que salió victorioso por 3 a 1 gracias a los tantos de Mikel Oyarzabal, Pedri y Pedro Gallese en contra. De esta manera, los europeos cerraron su preparación mundialista con un empate ante Irak y el triunfo ante la selección incaica.
Por otro lado, Arabia Saudita igualó sin goles ante Senegal, encuentro que tuvo lugar en el Toyota Field de San Antonio (EEUU), completando su tercer partido amistoso. El saldo final para los árabes es de una derrota ante Ecuador, una victoria ante Puerto Rico y el empate ante la selección africana.